Archivo - Estación de Esquí de Fuentes de Invierno. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias ha reclamado este miércoles el cese de la directora general de Deportes, Manuela Fernádez, y ha advertido de un nuevo error en la publicación de los precios públicos de las estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, al fijar el 20 de noviembre como fecha límite para acceder al descuento por compra anticipada en unas tarifas publicadas este miércoles.

En un comunicado, el colectivo, que reúne a concesionarios, empresarios y clubes de ambas estaciones, las asociaciones vecinales de Brañillín y La Raya y la Asociación de Turismo de la Montaña Central (Asturcentral), ha expresado su "indignación" por lo que considera una "incapacidad manifiesta en la gestión y operativa diaria" de estos equipamientos.

La asociación ha criticado que la publicación de las tarifas incluya la indicación de que "el descuento se aplica por compras hasta el día 20 de noviembre", una fecha anterior a su publicación. A su juicio, el fallo es "probablemente fruto del copia y pega" y evidencia la falta de supervisión de la actividad diaria de las estaciones.

El colectivo ha vinculado este episodio con otro error que, según sostiene, se ha reconocido esta semana: la falta de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la licitación de un nuevo remonte financiado con fondos de transición justa. Esta omisión, ha advertido, ha puesto en riesgo la inversión.

"La acumulación de errores es tan reiterativa y tiene consecuencias tan graves que demuestran que la directora general de Deportes no debería seguir en su puesto ni un día más", ha manifestado la asociación, que ha añadido que su continuidad será responsabilidad tanto de la consejera del ramo como del presidente del Principado.

Asimismo, ha acusado al Gobierno asturiano de anunciar reiteradamente inversiones que "no llegan" a Fuentes de Invierno ni a Valgrande-Pajares y ha asegurado que estas tampoco tienen reflejo en los presupuestos del Principado para 2027, con la excepción del citado remonte.

La asociación ha defendido la importancia de las estaciones como motores de los valles de Lena y Aller y ha reprochado al Ejecutivo que diga apostar por ellas mientras, a su entender, las abandona en la gestión diaria. "Pedimos que se dejen de promesas incumplidas, gestionen y conviertan las promesas en realidades para esos valles", ha concluido.