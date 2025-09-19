El segundo día de huelga en TUA transcurre con normalidad y cumplimiento de los servicios mínimos

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El segundo de los seis días de huelga convocados por el comité de empresa de Transportes Unidos de Asturias (TUA) ha comenzado este viernes con el cumplimiento de los servicios mínimos fijados y sin incidencias destacadas, según informaron fuentes de la empresa.

La jornada se está desarrollando con normalidad en la red de autobuses urbanos de Oviedo, donde cuatro conductores han optado por no secundar el paro y se encuentran prestando servicio, además de los profesionales adscritos a los turnos determinados como mínimos.

El comité de empresa mantiene la convocatoria de seis días de huelga y sostiene que su principal reivindicación es la habilitación de aseos para el personal al inicio de las cabeceras. Señalan en que es una cuestión "de dignidad" que llevan reclamando desde 2019. Critican también la intención de la empresa de instalar cámaras de vigilancia con un nuevo sistema.