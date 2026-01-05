La Seguridad Social suma 8.321 afiliados y roza los 400.000 ocupados en 2025 en Asturias

Archivo - Varias personas en la puerta de una oficina del SEPE - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

OVIEDO/MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha ganado 8.321 afiliados en Asturias en 2025, un 2,15% más que el año anterior, y cierra el ejercicio con 395.403 ocupados, según ha informado este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por regímenes, en el Total General se encontraban dados de alta a cierre de diciembre 323.175 personas, de las cuales 314.388 lo hacían en el General 1.078 en el sistema especial agrario y 7.709 en el del hogar.

El año finalizó con 70.018 autónomos dados de alta en Asturias, 1.378 personas dadas de alta en el régimen del mar y 832 en el del carbón.

En cuanto a los Expedientes reguladores de empleo (ERTES) en diciembre había activos 53 expedientes que afectan a 214 empleados. 40 de los trabajadores se encuentran en suspensión parcial y 156 en suspensión total.

DATOS NACIONALES

A nivel estatal, la Seguridad Social cerró 2025 con 506.451 afiliados, un 2,4% más respecto a 2024, hasta alcanzara los 21.844.414 ocupados, la cifra más alta de su historia al término de un mes de diciembre.

Este incremento de la ocupación media es el tercer mayor aumento anual desde 2019, sólo superado por el de 2021 (+776.478 afiliados tras el fin de las restricciones en pandemia) y por el de 2023, año en el que empleo repuntó en casi 540.000 personas.

El ejercicio 2025 es, además, el quinto año consecutivo en el que crece el empleo después de que 2020, primer año de pandemia, se llevara por delante 360.105 puestos de trabajo.

La cifra de 21.844.414 afiliados con la que finalizó diciembre ha supuesto el tercer mejor mes de la historia en número de ocupados, sólo superado por los meses de junio y julio de 2025. Los registros diarios de afiliación del mes de diciembre llegaron a sobrepasar los 21,9 millones el día 11, según ha indicado el Ministerio.

A los 21,84 millones de ocupados medios con los que el sistema cerró 2025 se llegó después de que la Seguridad Social sumara en diciembre 19.180 afiliados medios (+0,09%), su menor repunte en este mes desde 2022.

Según ha destacado el Departamento que dirige Elma Saiz, en los últimos cuatro años, desde la entrada en vigor de la reforma laboral, se han sumado más de dos millones de afiliados a la Seguridad Social.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes aumentó en diciembre en 33.076 trabajadores (+0,15%) respecto al mes anterior, cerrando el año en un máximo histórico de 21.871.328 ocupados, lo que supone 507.922 afiliados más que en 2024.

El Ministerio también ha remarcado que, en comparación con los grandes países europeos, la creación de empleo en España desde finales de 2021, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, ha crecido un 10,7%, por encima de lo que lo ha hecho en Italia (+6%), Francia (+2,1%) y Alemania (+1,4%).

SANIDAD, TRANSPORTE Y EDUCACIÓN, PRINCIPALES IMPULSORES DEL EMPLEO

Dentro del Régimen General y en valores absolutos, las actividades sanitarias lideraron el aumento de la ocupación media en 2025 tras ganar 69.547 nuevos cotizantes respecto a 2024 (+1%).

Destacaron también los aumentos absolutos de los afiliados medios en transporte y almacenamiento, con 61.209 ocupados más (+6,9%), y en la educación, que sumó 50.335 cotizantes en el año (+4%). Les siguieron comercio y construcción, con alzas de casi 46.000 cotizantes en ambos casos.

En el lado de los descensos, sólo las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico perdieron cotizantes el año pasado, con 1.336 bajas (-3,6%).

En valores relativos, los mayores aumentos anuales de la afiliación media se dieron en transporte y almacenamiento (+6,9%) y en agricultura, ganadería y pesca, cuya cifra de ocupados se incrementó un 5,4% respecto a 2024. Les siguen las actividades artísticas (+5,3%); suministro de agua (+5,1%); construcción (+4,6%); actividades inmobiliarias (+4%), y educación (+3,9%).

El Ministerio ha subrayado además el crecimiento de la afiliación en sectores de alto valor añadido, como información y telecomunicaciones y actividades profesionales, científicas y técnicas, donde la ocupación aumentó en 2025 un 3,2% y un 2,9%, respectivamente.

Por su parte, el Sistema Especial Agrario registró 19.167 bajas el año pasado (-2,8%), mientras que el Sistema Especial de Hogar perdió 10.966 afiliados respecto a 2024 (-3,1%).

LA TEMPORALIDAD CAE AL 12,3%

Según el Ministerio, la Seguridad Social contabiliza casi 4,2 millones de afiliados más con contrato indefinido y 2,1 millones menos de afiliados con contrato temporal desde diciembre de 2021. El mayor incremento se produce entre los contratos indefinidos con jornada a tiempo completo, con 310.200 más que hace un año, mientras que los contratos a tiempo parcial han subido en 83.763.

En total, el peso de los trabajadores temporales se sitúa en el 12,3%, frente al 30,2% que suponía en 2018. En el caso de los trabajadores menores de 30 años, su tasa de temporalidad se ha reducido hasta el 20,7%, frente al 46,4% de hace siete años.

"Nueve de cada diez afiliados son indefinidos. La buena marcha del mercado de trabajo no sólo supone más empleo, sino que es de mayor calidad. Antes de la reforma laboral, tres de cada diez ocupados tenían un contrato temporal", ha afirmado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.