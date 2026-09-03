Seis asturianos asesinados en 1936 han sido reconocidos como víctimas de la Guerra Civil por un tribunal de Castropol

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Seis asturianos, así como sus familiares vivos más próximos, han sido declarados víctimas de la Guerra Civil en los términos previstos en la Ley de Memoria Democrática, a petición de la Fiscalía del Principado de Asturias y mediante cuatro autos independientes dictados por la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Castropol.

El reconocimiento se ha producido después del trabajo desarrollado por un equipo en el que han participado la Fiscalía del Principado, la Dirección General de Memoria Democrática y el Instituto Arqueos de la Universidad de Oviedo, tras la exhumación de los cuerpos de las seis personas en una fosa común del cementerio de La Caridad.

El fiscal delegado de Memoria Democrática de la Fiscalía asturiana, Javier Marqués Ouviaño, había solicitado en un informe fechado el pasado mes de julio el reconocimiento de las seis personas como víctimas de la Guerra Civil y la consignación de la realidad de sus muertes por ejecución violenta y arbitraria.

Tres de las víctimas eran hermanas, de 18, 20 y 21 años, y fueron asesinadas en septiembre de 1936. Según la documentación recogida en el procedimiento, fueron acusadas de "incitar a los soldados a que no disparasen contra el pueblo, a que tiraran contra los jefes y así se acabara la guerra".

Las tres fueron trasladadas al calabozo, sin posibilidad de defensa, y posteriormente fusiladas. Asimismo, se sospecha que pudieron haber sufrido agresiones sexuales. En su caso, el procedimiento ha tenido también en cuenta su condición de mujeres y su orientación ideológica.

La localización de los restos de las tres hermanas en la fosa común permitió identificar a otras tres personas, todos ellos varones, que también han sido reconocidos como víctimas. Según la Fiscalía, las seis personas fueron víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del Derecho internacional humanitario, después de haber sido agredidas, ejecutadas de forma arbitraria y violenta y arrojadas a una fosa común en La Caridad.