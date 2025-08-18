Seis detenidos y 503 de denuncias administrativas en el dispositivo del Aquasella

OVIEDO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil estableció un Dispositivo de Seguridad en torno al Aquasella, el festival de música electrónica que se celebra anualmente en El Merediz, Cangas de Onís. Durante el mismo se llevaron a cabo seis detenidos --tres de ellos por tráfico de drogas y otros tres por violencia de género-- y 503 denuncias administrativas --469 por tenencia y consumo de drogas en la vía pública--.

Este evento celebró este año su 28ª edición, y como en años anteriores la asistencia rondó las 75.000 personas durante los cinco días de duración. El objetivo principal del dispositivo es la de prevenir y en su caso investigar hechos delictivos que se pudiera producir, evitar accidentes y prestar aquellos auxilios necesarios.

En el dispositivo de este año participaron un total de 224 efectivos pertenecientes a diversas unidades de seguridad ciudadana, así como prácticamente la totalidad de las especialidades con que cuenta la Comandancia de Asturias.

A lo largo de los cinco días que ha durado este dispositivo de seguridad, la Guardia Civil de Asturias ha confeccionado 503 denuncias administrativas.

De ellas 469 denuncias relativas a la Ley de Seguridad Ciudadana por tenencia y consumo de drogas en la vía pública, incautándose diversos tipos de sustancias (Cocaína, MDMA, Cristal, Hachís y Marihuana.

Nueve denuncias a la misma ley y Reglamento de Armas por portar armas blancas; dos denuncias a la Ley de Seguridad Ciudadana por desobediencia a agente de la autoridad; dos denuncias por venta ambulante; quince 15 denuncias de acampada ilegal y seis de otro tipo de normativa.

Además se han practicado un total de seis detenciones, tres por delitos contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas y otros tres por delitos de violencia de género.

Así, en la madrugada del 15, la USECIC procedía a la detención de un joven vecino de A Coruña de 22 años por un supuesto delito de tráfico de drogas al serle intervenidos 8,1 gramos de cocaína oculto en su vestimenta durante uno de los puntos de verificación realizados en torno al festival.

En la madrugada del 16, era detenido por la misma unidad un vecino de Guadalajara de 19 años por un delito de tráfico de drogas. En este caso se le intervino 17 pastillas de MDMA, 16,61 gr de MDMA (cristal), 18,04 gr. de cocaína, 0,23 gr. de hachís y 763 euros.

La tercera detención por tráfico de droga se llevó a cabo esa misma madrugada. Una vecina de la provincia de León de 34 años portaba en el interior de su vestimenta 20 pastillas de color verde de una variante de MDMA.

Las intervenciones en materia de violencia de género se llevaron a cabo do en la madrugada del 15. En ambos casos se procedió a la detención de los agresores. Los detenidos habían causado lesiones a sus parejas en sendas discusiones.

La tercera se llevó a cabo en la localidad de Cangas de Onís, lugar en el que tras una discusión de pareja se habían desplazado para pernoctar. Ya en la localidad canguesa, éste agarra y amenaza a su pareja y se ausenta del lugar. Momentos más tarde es localizado y detenido.