Seis empresas asturianas consiguen casi 1,8 millones de financiación estatal para impulsar proyectos innovadores

Verónica Álvarez; Cristina Fanjul; Joaquín Cuetos; Eva Pando; Rubén Hidalgo; y Jaime Fernández. - GOBIERNO DE ASTURIAS
OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
Seis empresas asturianas han captado cerca de 1,8 millones de euros de financiación en la selección provisional del programa Neotec 2026, destinado a apoyar la creación y el crecimiento de compañías innovadoras de base tecnológica. Las firmas representan el 4,2% de los 143 proyectos seleccionados provisionalmente en España y desarrollan iniciativas en biotecnología, inteligencia artificial, infraestructuras digitales, movilidad eléctrica y biomateriales sostenibles.
La convocatoria, gestionada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cuenta este año con un presupuesto máximo de 43,38 millones de euros. De esa cantidad, 20 millones están reservados para tecnologías de uso dual vinculadas a la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa.
Las empresas asturianas seleccionadas son Fourstrain Labs, Resizes Platform Engineering, Arquea Biological Innovations, Moura Tech, Haliooo Venture Studio y Mush Mycotechnology.
Fourstrain Labs, dedicada a producir proteínas mediante fermentación de precisión para su uso como ingredientes sin origen animal, desarrollará y validará péptidos bioactivos obtenidos a partir de beta-lactoglobulina recombinante, con aplicaciones en cosmética y alimentación funcional.
Por su parte, Resizes Platform Engineering desarrollará una plataforma basada en inteligencia artificial para gestionar de forma autónoma, segura y energéticamente eficiente infraestructuras destinadas a aplicaciones de IA. La compañía, fundada en 2024, está especializada en ingeniería de plataformas, servicios en la nube y tecnologías DevOps y FinOps.
Arquea Biological Innovations avanzará en una plataforma portátil que combina desarrollos bioquímicos propios e inteligencia artificial para detectar patógenos viables en el ámbito de la seguridad alimentaria. La empresa dispone ya de una solución que permite realizar autocontroles en planta en menos de una hora.
BATERÍAS, INVESTIGACIÓN Y BIOMATERIALES
Moura Tech desarrollará una tecnología para conocer de manera independiente el estado de las baterías de vehículos eléctricos e híbridos enchufables mediante modelos matemáticos e inferencia probabilística. La solución se orientará especialmente a profesionales de la compraventa, el mantenimiento y la gestión de estos vehículos.
El proyecto de Haliooo Venture Studio plantea una plataforma de investigación cuantitativa que utiliza poblaciones sintéticas y modelos de lenguaje para realizar estudios y análisis. La firma diseña y pone en marcha empresas tecnológicas basadas en inteligencia artificial para abordar retos sociales y medioambientales.
Mush Mycotechnology, que fabrica biomateriales completamente compostables a partir de residuos agrícolas y hongos, utilizará la financiación para avanzar en nuevos materiales sostenibles de altas prestaciones mediante procesos de biofabricación. Sus materiales son ligeros, resistentes e ignífugos y tienen propiedades de absorción acústica.
APOYO AUTONÓMICO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL CEEI
Cinco de las seis compañías -Mush Mycotechnology, Arquea Biological Innovations, Fourstrain Labs, Resizes Platform Engineering y Haliooo Venture Studio- habían recibido previamente ayudas del Gobierno de Asturias para empresas de base tecnológica, gestionadas por la Agencia Sekuens en su modalidad de creación y puesta en marcha.
El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) acompaña a estas compañías desde la validación de la idea y la elaboración del plan de empresa hasta la preparación de candidaturas a convocatorias competitivas como Neotec.
En este ámbito, el CEEI celebró este lunes, en colaboración con la Fundación Caja Rural de Asturias, la jornada 'Capital con propósito', un encuentro entre inversores, entidades financieras, instituciones y emprendedores para analizar la complementariedad entre la inversión privada y la financiación pública.
El director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Joaquín Cuetos, inauguró la jornada, que contó con la participación de representantes de Sekuens, la Fundación Caja Rural de Asturias, Capsa y el CEEI. Las empresas Banatria, Bosquia, Loutkar Robotics y Ordum presentaron sus proyectos ante el público y los inversores asistentes.