Seis municipios del occidente de Asturias estarán en nivel 'muy alto' de riesgo por incendios forestales este miércoles

Archivo - Trabajos del SEPA en un incendio forestal - SEPA - Archivo

OVIEDO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El índice de riesgo de incendios forestales en Asturias sitúa este miércoles a seis concejos en nivel 'muy alto', mientras que el resto del territorio asturiano se encuentra en nivel de riesgo 'alto', según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

En concreto, los municipios con nivel 'muy alto' de riesgo de incendio son Allande, Boal, Grandas de Salime, Illano, Pesoz y Villayón, todos ellos en el occidente asturiano.

Los 72 concejos asturianos restantes se encuentran en riesgo 'alto' de incendio forestal, debido a las previsiones meteorológicas de estabilidad y altas temperaturas.

El índice establece cinco niveles de riesgo, desde el 1 (bajo) hasta el 5 (extremo). La información es calculada en base a las previsiones meteorológicas de AEMET disponibles a las 9.30 horas del día de hoy y de los datos de recurrencia temporal y espacial de incendios forestales.

PROHIBICIONES GENERALES

El Gobierno asturiano ha recordado que está prohibido encender fuego en las zonas recreativas de los terrenos forestales, incluidos los puntos expresamente habilitados para ello, tales como barbacoas o lares. Asimismo, se restringe el uso e introducción de material pirotécnico en los montes, además del empleo de ahumadores en las explotaciones apícolas situadas en los montes o en su franja colindante.

Respecto al uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas, su utilización se ha prohibido en los montes y en una franja de 400 metros a su alrededor. No obstante, se han contemplado excepciones para actividades de mantenimiento o construcción de infraestructuras y servicios públicos, así como para trabajos agrícolas, ganaderos y forestales vinculados al sector, siempre que se cumplan estrictas condiciones de seguridad y mantenimiento. Estas excepciones no serán aplicables en riesgo extremo durante los meses de verano.

Por otra parte, se ha decretado la prohibición de acceso por pistas forestales y caminos que discurran, intersecten o colinden con montes de dominio público para personas y vehículos ajenos a los mismos o a las fincas particulares integradas. Quedan excluidos de esta limitación los servicios de la Administración regional o local, así como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Finalmente, cualquier tipo de quema autorizada ha quedado supeditada al cumplimiento del índice máximo permitido en su respectiva autorización.