Los seis parques de baterías de El Musel se someterán a informe de evaluación de impacto ambiental ordinaria

Archivo - Puerto gijonés de El Musel. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha llamado la atención, este martes, sobre que se sigan tramitando muchos parques de baterías y avanzando en su autorización en el Principado.

Han remarcado, a este respecto, que son ya 18 parques de baterías, "muy lejos del compromiso de limitar a una capacidad de 300 Mw de almacenamiento que ya se superó hace mucho tiempo".

Así lo ha indicado con respecto a la publicación en este día en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) de la formulación, por parte de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, del informe de evaluación de impacto ambiental ordinaria a la que deben someterse los seis parques de baterías propuestos para el puerto gijonés de El Musel.

Se trata de los proyectos: BESS Puerto Gijón (22-1, 22-2, 22-3 y 22-4); PB Campa Torres Puerto Gijón; y PB IM2 Espumeru Puerto de Gijón y sus infraestructuras de evacuación (Gijón). En concreto, son seis parques de 5 Mw de capacidad y cuatro contenedores cada uno, con cuatro horas de almacenamiento.

La Coordinadora ha incidido en que no deja de sorprender que los otros cuatro parques de baterías autorizados en Gijón --dos en Moreda y dos en Lloreda--, no se haya tenido en cuenta los riesgos asociados que sí parece tener los que van a instalarse en El Musel.

De igual forma, han considerado llamativo que se reconozca el riesgo de accidentes en la instalación y su posible incidencia en los perímetros de riesgo asociados a los escenarios de las instalaciones en su entorno (planta de almacenamiento de GLP de Musel Energy Hub, Exolum, Repsol y Galp España), así como depósitos de carbón y, de manera inversa, los riesgos que podrían producirse en la instalación en caso de un incidente en las instalaciones del entorno.

También han remarcado el hecho de que se les pida una modelización de la dispersión de las emisiones térmicas/chispa/fuego con salida gráfica que permita confirmar o descartar los riesgos en caso de 'thermal runaway' de generación de un efecto dominó sobre instalaciones y depósitos circundantes.

A esto han sumado el que se les solicite modelización de las emisiones de gases a la atmósfera producidas por 'termal runaway' en el emplazamiento, en distintas condiciones de ventilación, en el emplazamiento con salidas gráficas para contaminante (al menos, CO, partículas, H2, HF).

Los ecologistas han señalado, unido a todo ello, que los parques de baterías que de momento se han propuesto en Asturias son de diferentes tamaños, desde los de un contenedor de almacenamiento, a instalaciones que incluyen hasta 72 contenedores.

Han apuntado que, a día de hoy, solo se conoce la ubicación de 93 proyectos de las 150 solicitudes que se han realizado, que afectan a la totalidad de la región.

Estos se prevé instalarlos en los concejos de: Salas, Salime, Siero (5 parques), Llanera (3), Mieres (4), Cangas de Onis, Oviedo (11), Avilés (5), Corvera (3), Lena (3), Colunga, Villaviciosa (4), Soto Ribera, Regueras, Gijón (17), Candamo (3), Gozón (8), Piloña (3), Grao (2), Carreño (3), Cangas Narcea, Langreo, Ribadedeva, Ribadesella, San Martín Rey Aurelio (2), Cabrales y Degaña.