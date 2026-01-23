Seis pasajeros de un autobús resultan heridos en Avilés tras un accidente con un vehículo particular

Archivo - Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas este viernes en un accidente de tráfico entre un autobús y un vehículo particular ,según ha informado la Policía Local.

El siniestro ha tenido lugar en la Avenida de los Telares, sobre las 12.45 horas. Algunos de los heridos han sido trasladados a distintos centros hospitalarios.

Los seis heridos son una mujer de 70 años herida en las piernas, un hombre de 49 años y una mujer de 71 con dolor en las cervicales, una mujer de 60 años herida en la mano y hombro izquierdo, una mujer de 29 años herida en pierna, codo derecho y muñecas que ha sido trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de San Agustín (HUSA), en Avilés.

Completan la lista una mujer de 55 años herida en la espalda y la cabeza que ha sido trasladada al HUSA en ambulancia. El accidente se produjo al invadir el vehículo particular el 'carril bus', según las fuentes policiales.