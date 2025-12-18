Sekuens financia con 639.000 euros 33 proyectos de transferencia de conocimiento y promoción internacional

I+D - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha aprobado la concesión de 639.000 euros para el desarrollo de 33 proyectos de transferencia de conocimiento y de promoción internacional de la actividad investigadora y tecnológica, desarrollados por 25 entidades. La convocatoria, gestionada por la agencia Sekuens, tiene como objetivo fortalecer la colaboración entre los agentes del sistema científico-tecnológico y apoyar la proyección exterior de la innovación asturiana.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, la nueva línea de ayudas para impulsar la innovación colaborativa e internacional ha recibido 36 solicitudes, lo que "confirma el interés del tejido productivo y científico por reforzar su posicionamiento en proyectos internacionales, avanzar en la valorización tecnológica y acelerar la transferencia al mercado".

El programa, en colaboración con la Fundación para la Investigación Científica y Tecnológica en Asturias (Ficyt), fusiona las subvenciones orientadas a apoyar la transferencia de conocimiento y tecnología, así como la internacionalización de la I+D+i.

Las ayudas plantean cuatro modalidades de actuación: transferencia de tecnología transnacional, misiones internacionales, participación en propuestas internacionales de I+D+i y consultoría para este tipo de propuestas.

La línea más demandada ha sido la de participación en propuestas internacionales de I+D+i, encaminada a financiar las acciones preparatorias para concurrir a programas europeos y multilaterales, con 19 proyectos apoyados. La modalidad de transferencia de tecnología trasnacional, concebida para apoyar la valorización, maduración tecnológica y la colaboración con agentes internacionales respaldará 12 proyectos.

En total, la nueva línea de ayudas contribuirá a movilizar 917.640 euros que ayudarán a posicionar internacionalmente proyectos de investigación y desarrollos tecnológicos asturianos.