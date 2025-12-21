La selección femenina de Asturias se estrena este martes con Montse Tomé como seleccionadora

Montse Tomé, segunda por la izquierda, en la presentación del partido - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Avilés acogerá este martes 23 de diciembre el partido en el que se estrena la Selección Asturiana Absoluta Femenina. Será contra Navarra en el estadio Román Suárez Puerta a las 18.30 horas.

El combinado asturiano cuenta con la exseleccionadora de España, Montse Tomé, como entrenadora. En la presentación del partido que ha tenido lugar esta semana, el concejal de Educación, Deporte, Formación y Empleo del Ayuntamiento de Avilés, Juan Carlos Guerrero, ha dicho que buscan que que el campo se convierta en "una fiesta familiar".

El objetivo, ha añadido, es que se viva "ese ambiente festivo" que tiene que ir siempre alrededor del deporte. "Yo creo que es un buen momento porque vamos a jugar y ganar muchas batallas: el tema de la igualdad, visibilidad de la mujer, el tema del fútbol como una fiesta, que se está consiguiendo cada día más y, al final, en épocas festivas yo creo que el acierto es total", indicó.

Le acompañaron en la presentación Nacho Tuñón, Responsable de Comunicación de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias; Montse Tomé, Seleccionadora Asturiana de la categoría absoluta femenina; José Ramón Cuetos Lobo, Presidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias y Paula Fernández León, Directora general de Centros y Red 0-3 Años. Además de miembros del cuerpo técnico y de la Federación.

La entrada es gratuita, previa recogida para control de aforo en varios puntos: sede de la Federación en Gijón, tiendas oficiales Legea/Northlegend de Oviedo, Gijón y Avilés y tienda oficial del Real Avilés. Se podrán retirar hasta este lunes 22 en el horario habitual de los establecimientos y el martes 23, el mismo día del partido, en la tienda oficial del Real Avilés.