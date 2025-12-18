La Semana Mágica reunirá en la ciudad a los cinco mejores magos del mundo

El presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, presenta en el Ayuntamiento gijonés, junto al ilusionista José Armas, la XI Semana Mágica. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, ha presentado este jueves, junto a José Armas 'El Ilusionista', la 11 edición de la Semana Mágica, que reunirá en la ciudad a los cinco mejores magos del mundo.

El festival, bajo la dirección artística de José Armas, cuenta con actuaciones en el teatro Jovellanos los próximos 26, 27 y 28, donde se presentarán los mejores trucos, pero también con espectáculos de calle gratuitos, en el paseo de Begoña, desde este sábado 20 al 4 de enero.

Las entradas estarán disponibles en las taquillas del Teatro Jovellanos y en la web del Festival www.semanamagica.com, desde los 14 euros a los 21.

Suárez, unido a ello, ha destacado que Gijón se convertirá en el epicentro del ilusionismo, con casi 30 espectáculos de calle, con los que el paseo de Begoña será un gran escenario al aire libre donde la magia hará la ilusión de pequeños y grandes.

Armas, por su lado, ha incidido en que en el paseo de Begoña se van a poder ver hasta cuatro espectáculos de magos a pie de calle gratuitos en un mismo día.

Asimismo, llevarán la magia a la Cocina Económica con una actuación solidaria, previsiblemente, aunque pendiente de confirmar, el próximo 1 de enero. El objetivo, según Armas, es llevar la magia a personas que no pueden ir, por diferentes motivos, a los espectáculos.

En cuanto a la programación del teatro Jovellanos, la Gala contará con algunos de los mejores magos del mundo llegados de países como Francia (Gérald Le Guilloux y Florian Sainvet), Uruguay (Daniel K) y España (Mag Edgard).

En ella, participarán cinco magos, entre ellos tres Campeones del Mundo, el ganador del Mandrake d'Or, conocido como 'Óscar de la Magia' (Gérald Le Guilloux). A ellos se suma la maga Léa Kyle (Francia), la única mujer Campeona del Mundo de Magia General.

Como colofón, está el espectáculo del hipnotista del Circo del Sol, Aryel Altamar. Tras cosechar éxitos en diferentes en diferentes países como EEUU, Italia, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Perú o Argentina. Aryel Altamar llega por primera vez a Asturias, desde Las Vegas.

Preguntado por si la Inteligencia Artificial puede ser una competencia de la magia, Armas ha considerado que cada vez más la gente quiere ver espectáculos en directo. Incluso ha animado al público que lo desee a participar en el espectáculo de hipnotismo de Aryel Altamar.