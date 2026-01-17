Senadores y diputados del PP acusan al PSOE de convertir la vivienda en un "artículo de lujo"

Diputados y senadores del PP de Asturias. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los senadores y diputados nacionales del PP de Asturias han acusado este sábado al PSOE estatal y asturiano de convertir la vivienda en un "artículo de lujo" como consecuencia de "las políticas intervencionistas del Gobierno socialcomunista regional".

En una rueda de prensa, el senador José Manuel Rodríguez 'Lito', ha relatado que, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno, la Vivienda ocupaba el puesto número dieciséis entre los principales problemas de la ciudadanía, mientras que hoy se sitúa en el puesto número uno. "Cuando hablamos de Vivienda, hablamos de dónde viven las personas; hablamos de hogares, no de un lujo, que es en lo que se ha convertido. Tener una vivienda en propiedad no debe de ser una obligación, pero tampoco debe de ser una excepción" ha lamentado.

Los parlamentarios asturianos han señalado que el porcentaje de personas propietarias ha caído en todas las franjas de edad por debajo de los 65 años. Esta problemática, ha abundado Rodríguez, no lo va a solucionar "un Gobierno cuya Consejería está en manos de los comunistas, con propuestas trasnochadas e intervencionistas". "Es poco creíble, ya que están más preocupados de engrosar su agencia de colocación, antes que solucionar los problemas de Vivienda de los asturianos", ha dicho.

El Gobierno, defienden desde el PP, "lejos de mejorar la situación, la han agravado protegiendo a los okupas, encareciendo el mercado del alquiler, subiendo los impuestos y generando inseguridad jurídica".

A juicio de los parlamentarios 'populares', para solucionar el problema de la Vivienda "hay que sacar la ideología de la Vivienda". "Los ciudadanos necesitan medidas reales y efectivas para que España no tenga una generación pérdida en Vivienda", ha agregado.