La "Senda sin Gluten" llega a Avilés: así será el primer Mercado Artesano y Ecológico del año

La concejala de Turismo y Mercados de Avilés, Raquel Ruiz, y del representante de la organización Javier Ruiz-Cuevas. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parque de Las Meanas recupera este sábado 2 y domingo 3 de mayo el sabor de la "Asturias esencial". Avilés estrena la temporada del Mercado Artesano y Ecológico con 23 paradas que mezclan tradición y sostenibilidad. Como gran novedad, esta edición lanza la 'Senda sin Gluten', una propuesta inclusiva para que todos puedan disfrutar de la gastronomía local, además de ofrecer talleres gratuitos de cestería y tapices para los visitantes.

La concejala de Turismo y Mercados de Avilés, Raquel Ruiz, ha presentado la programación este jueves acompañada por el representante de la organización, Javier Ruiz-Cuevas. En una nota de prensa, ha destacado la "suerte" de contar con este mercado, que volverá a la ciudad en junio, julio y septiembre, y ha valorado el "compromiso" de los artesanos con la "Asturias esencial".

Como novedad en esta edición, se ha organizado la 'Senda sin Gluten', una iniciativa del obrador El Molino que busca ofrecer una experiencia gastronómica inclusiva para todos los públicos. Además, el mercado ofrece talleres gratuitos de cestería y confección de tapices, así como un espacio dedicado a la difusión de proyectos de diversas asociaciones y ONG.

El horario de apertura para la jornada del sábado es de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. El domingo se mantiene el mismo horario matinal, mientras que por la tarde el cierre se adelanta a las 20.00 horas. Durante el último día, la organización realizará el sorteo de un lote de productos cedidos por los participantes.