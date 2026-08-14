Un senderista de 68 años, evacuado en helicóptero tras sufrir una indisposición en Pimiango

Evacuado al Hospital del Oriente un senderista de 68 años tras sentirse indispuesto en Pimiango - SEPA

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de Bomberos del SEPA, a bordo del helicóptero medicalizado, ha evacuado al Hospital del Oriente, en Arriondas, a un hombre de 68 años que se sintió indispuesto mientras realizaba una ruta en las inmediaciones de la iglesia de Santa María de Tina, en Pimiango, Ribadedeva.

El afectado, que padece una cardiopatía y llegó a perder momentáneamente el conocimiento, fue quien dio aviso al 112 Asturias a las 08.36 horas. Debido al difícil acceso por tierra, se movilizó inicialmente a dos bomberos del parque de Llanes y recursos sanitarios del Centro de Salud de Colombres y una ambulancia de Panes.

Ante el estado del senderista, los bomberos solicitaron la intervención del Grupo de Rescate. La médica-rescatadora y uno de los bomberos-rescatadores accedieron hasta el lugar y, tras prestarle asistencia, fue trasladado en el helicóptero al Hospital del Oriente a las 11.35 horas para realizarle estudios complementarios.

En el dispositivo también participaron efectivos del SAMU y, siguiendo el protocolo, se informó a la Guardia Civil.