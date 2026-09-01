El Sepa incorpora 50 nuevos bomberos para reforzar la respuesta ante emergencias en Asturias. - PRINCIPADO

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha incorporado 50 nuevos bomberos a su plantilla para reforzar la capacidad de respuesta ante las emergencias en Asturias, unos efectivos que realizarán un programa formativo de nueve semanas antes de incorporarse a las dotaciones de los 19 parques de la comunidad.

El director de Cooperación Local y Seguridad, Jorge Olmo Ron, ha dado este martes la bienvenida a los nuevos profesionales durante un acto celebrado en la Escuela de Seguridad Pública del Principado, en el que también han participado el gerente del Sepa, Jesús Pallarés, y la jefa del Área de Bomberos, 112 Asturias y Protección Civil, Lucía Blanco.

Los nuevos efectivos proceden de la bolsa de empleo creada el pasado año y afrontarán un itinerario formativo de más de 400 horas lectivas, con un marcado carácter práctico, destinado a proporcionarles los conocimientos y destrezas necesarios para intervenir con seguridad y eficacia en las distintas situaciones de emergencia.

La formación incluye ejercicios de conducción de vehículos 4x4, despliegue de mangueras, utilización de equipos de respiración autónoma, embarque y desembarque en helicóptero, estabilización y excarcelación de vehículos y buceo en humos.

El programa teórico abordará, entre otras materias, el comportamiento del fuego en incendios forestales y urbanos, la actuación en siniestros industriales y con mercancías peligrosas, los planes de emergencia del Principado y los protocolos y sistemas de comunicaciones.

La incorporación se produce después de que el 31 de julio la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias y el comité de empresa del Sepa hayan firmado un acuerdo para adaptar la organización del organismo a la evolución de los riesgos y a las nuevas necesidades de la gestión de emergencias.

El acuerdo refuerza la coordinación operativa y la especialización de las distintas áreas del Sepa, con medidas específicas para Bomberos, el Grupo de Rescate, Logística y el Centro de Coordinación de Emergencias 112. La nueva organización responde a un escenario marcado por emergencias más complejas, como los incendios forestales de sexta generación, los fenómenos meteorológicos adversos y los rescates de elevada complejidad técnica.

Con la incorporación de los 50 nuevos efectivos, el principal recurso operativo del Sepa cuenta con 533 bomberos distribuidos en 19 parques. En conjunto, el servicio dispone de cerca de 650 profesionales, entre bomberos, operadores y coordinadores del 112, técnicos de Protección Civil y personal de administración, logística y mantenimiento.

El organismo cuenta además con 187 vehículos, 19 autobombas forestales, tres helicópteros, el Grupo de Rescate y el Centro de Coordinación de Emergencias 112, y dispone de un presupuesto anual superior a los 53,1 millones de euros.