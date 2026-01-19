El Sepepa destina 28,5 millones a financiar 1.700 acciones formativas gratuitas para 42.000 personas

Archivo - Personas en una reunión - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) ofertará este año formación gratuita a cerca de 42.000 personas, tanto desocupadas como empleadas, a través de casi 1.700 cursos impartidos por entidades privadas que recibirán ayudas públicas en los próximos meses. En total, el Sepepa destinará 28,5 millones a elevar el nivel de formación de la población asturiana y mejorar la empleabilidad.

El organismo ha adjudicado ya sus dos convocatorias de subvenciones en este ámbito, según ha informado el Principado en nota de prensa. La primera financia la organización de cursos para la obtención de certificados profesionales y la segunda abarca las acciones formativas que dan acceso a alguna de las especialidades incluidas en el catálogo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En total, las entidades formadoras beneficiarias de las ayudas programarán 1.689 cursos hasta diciembre: 1.117 destinados a personas desempleadas y 572 a ocupadas. Las personas en paro tendrán a su disposición 481 cursos para obtener certificados profesionales y 636 para acreditar especialidades. Por su parte, el colectivo con empleo que desee reforzar su formación podrá elegir entre 220 opciones para obtener un certificado y 352 para acceder a especialidades.

La oferta dirigida a personas desempleadas incluye ocupaciones de 15 familias profesionales distintas. Así, se impartirán cursos para obtener certificados en actividades relacionadas con administración y gestión, sector agrario, comercio y marketing, edificación y obra civil, electricidad y electrónica, energía y agua, fabricación mecánica, hostelería y turismo, imagen personal, industrias alimentarias, informática y comunicaciones, sanidad, seguridad y medioambiente; servicios socioculturales y a la comunidad y transporte y mantenimiento de vehículos.

Las enseñanzas sobre especialidades destinadas a parados abarcarán todas las familias anteriores y, además, añadirán actividades físicas y deportivas, fabricación mecánica, madera, mueble y corcho y textil, confección y piel. La formación dirigida a personas ocupadas llegará a todas las familias profesionales mencionadas.

La resolución adjudica las ayudas a 110 proyectos planteados por el sector formativo. Entre las beneficiarias hay 48 entidades que impartirán formación destinada a personas con empleo y 46 que trabajarán con personas desempleadas. En total, estarán disponibles 29.137 plazas para parados y 12.676 para personas que están trabajando.