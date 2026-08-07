El Sepepa financia con 2,2 millones un taller de empleo que creará 77 puestos de trabajos en San Martín del Rey Aurelio

Taller de empleo de San Martín del Rey Aurelio. - PRINCIPADO

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) ha financiado con 2.238.786 euros un nuevo taller de empleo en San Martín del Rey Aurelio, que generará 77 puestos de trabajo.

La directora general de Empleo y Asuntos Laborales, Judit Flórez, ha visitado este viernes el proyecto, integrado por siete certificados de profesionalidad relacionados con la limpieza de interiores y exteriores, la albañilería de urbanización, la albañilería de fábricas y cubiertas, la gestión forestal y de montes, la dinamización del tiempo libre y la jardinería.

Cada especialidad contará con once alumnos-trabajadores, que recibirán formación teórica y práctica bajo la supervisión de personal docente especializado y de un equipo técnico común para todo el programa.

Según recuerda el Principado en una nota de prensa, los talleres de empleo son programas públicos mixtos de formación y trabajo dirigidos a mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas, especialmente de aquellas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. Durante doce meses, los participantes reciben formación profesional vinculada a una actividad real de utilidad pública o interés social, lo que les permite adquirir experiencia laboral y una cualificación que favorece su inserción profesional.

La financiación de estos programas está cofinanciada en un 60% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y en un 40% por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, dentro de las políticas activas de empleo impulsadas por el Principado para mejorar la cualificación profesional y facilitar el acceso al mercado de trabajo.

La directora general de Empleo y Asuntos Laborales, Judit Flórez, ha destacado que en los dos últimos ejercicios el Sepepa ha respaldado diversas iniciativas de empleo y formación en el concejo, como los programas de primera experiencia laboral en las administraciones públicas, prácticas profesionales, la contratación de técnicos de desarrollo local, los programas Ocúpate y los talleres de empleo.

En conjunto, las distintas líneas de apoyo concedidas al municipio suman más de 8,1 millones destinados a fomentar la contratación, la mejora de la formación de las personas desempleadas y el refuerzo de los servicios municipales mediante actuaciones vinculadas al empleo y la capacitación profesional.