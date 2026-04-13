El Sepepa publica su primer calendario anual de convocatorias, que incluye 24 programas de subvenciones. - PRINCIPADO

OVIEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) ha publicado el primer calendario anual de convocatorias, que reúne los 24 programas de subvenciones que el organismo prevé tramitar en los próximos meses para facilitar la planificación y el acceso a las ayudas.

El documento recoge las fechas estimadas de apertura de los plazos de solicitud y resolución de cada convocatoria, lo que permite a ciudadanía, a empresas, entidades colaboradoras y entidades locales anticipar sus actuaciones. El texto puede consultarse en el siguiente enlace: trabajastur.asturias.es

La directora gerente del Sepepa, Begoña López, destacó que esta iniciativa contribuye a modernizar el organismo y a mejorar la relación con las personas y entidades interesadas en las convocatorias.

"La idea es mejorar la capacidad de planificación de las empresas, de nuestras entidades colaboradoras y de las entidades locales, que son también colaboradoras naturales. Nuestro objetivo es darles el mejor servicio posible", indicó.

A través del portal Trabajastur ya es posible consultar todas las fases de las distintas convocatorias, así como identificar las oportunidades activas. En conjunto, el calendario incluye los programas de subvenciones que podrán solicitarse a lo largo del año.

- ORIENTACIÓN

* Programa de Acompañamiento. Plazo previsto de solicitud: del 1 al 30 de junio. Plazo previsto de resolución: del 1 de julio al 31 de agosto.

* Programa Integral de Orientación y Mejora de la Empleabilidad (PIOME). Solicitud: del 1 al 30 de septiembre. Plazo previsto de resolución: del 1 al 30 de octubre.

- FORMACIÓN

* Formación a la carta con compromiso de contratación. Abierto durante todo el año.

* Formación con compromiso de contratación conducente a certificado profesional. Solicitud: del 1 de junio al 30 de septiembre. Plazo previsto de resolución: del 1 de julio al 31 de octubre.

* Formación con compromiso de contratación no conducente a certificado profesional. Del 1 de junio al 30 de septiembre. Plazo previsto de resolución: del 1 de julio al 31 de octubre.

* Formación conducente a certificados profesionales (para personas empleadas y para personas desocupadas). Plazo previsto de solicitud: del 1 al 31 de julio. Plazo previsto de resolución: del 1 al 31 de octubre.

* Formación conducente a especialidades del SEPE (para personas empleadas y para personas desocupadas). Plazo previsto de solicitud: del 1 al 31 de julio. Plazo previsto de resolución: del 1 al 31 de octubre. * Planes de formación para diálogo social y negociación colectiva. Plazo previsto de solicitud: del 1 al 30 de septiembre. Plazo previsto de resolución: del 1 al 30 de noviembre.

* Prácticas no laborales para jóvenes titulados. Abierto durante todo el año.

* Convocatoria de formación para el sector de la sidra. Plazo previsto de solicitud: del 1 al 30 de septiembre. Plazo previsto de resolución: del 1 al 31 de octubre.

* Compensación de gastos de los tutores para las empresas receptoras de alumnado de la FP Dual. Abierto todo el año.

- PROGRAMAS DE EMPLEO-FORMACIÓN

* Joven Ocúpate 2026-2027. Solicitud: del 1 al 31 de julio. Plazo previsto de resolución: del 1 de septiembre al 31 de octubre.

* Proyectos de inclusión sociolaboral 2026-2027. Del 1 al 30 de junio. Resolución: del 1 de octubre al 30 de noviembre.

* Talleres de empleo. Del 1 al 31 de enero de 2027. Plazo previsto de resolución: del 1 de abril al 31 de mayo de 2027.

- PROGRAMAS DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO

* Personal técnico en gestión de desarrollo local. Plazo previsto de solicitud: del 1 de mayo al 30 de junio. Plazo previsto de resolución: del 1 de junio al 31 de agosto.

* Planes de empleo. Plazo previsto de solicitud: del 1 de mayo al 30 de junio. Plazo previsto de resolución: del 1 de julio al 30 de septiembre.

* Contratos formativos para la obtención de práctica profesional en ayuntamientos. Plazo previsto de solicitud: del 1 de mayo al 30 de junio. Plazo previsto de resolución: del 1 de julio al 30 de septiembre.

* Contratación indefinida de personas con discapacidad en el mercado ordinario. Abierto durante todo el año.

* Contratos formativos para la obtención de práctica profesional. Plazo previsto de solicitud: del 1 de mayo al 30 de junio. Plazo previsto de resolución: del 1 de octubre al 30 de noviembre.

* Contratos formativos en alternancia. Plazo previsto de solicitud: del 1 de mayo al 30 de junio. Plazo previsto de resolución: del 1 de octubre al 30 de noviembre.

* Programa Investigo Asturias. Plazo previsto de solicitud: del 1 abril al 31 de mayo. Plazo previsto de resolución: del 1 de agosto al 30 de octubre.

* Contratación de jóvenes en pymes. Plazo previsto de solicitud: del 1 de septiembre al 30 de noviembre. Plazo previsto de resolución: del 1 al 31 de diciembre.

- PROGRAMAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO AL EMPLEO

* Centros especiales de empleo. Plazo previsto de solicitud: del 1 de junio al 31 de agosto. Plazo previsto de resolución: del 1 de noviembre al 30 de diciembre.

* Empresas de inserción. Plazo previsto de solicitud: del 1 de junio al 31 de agosto. Plazo previsto de resolución: del 1 de noviembre al 30 de diciembre.