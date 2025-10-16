El Sepepa y la Universidad de Oviedo ponen en marcha una cátedra para evaluar las políticas de empleo

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) y la Universidad de Oviedo colaborarán en la puesta en marcha de una Cátedra de Evaluación de Políticas de Empleo.

El Gobierno de Asturias aportará 30.000 euros para cubrir los gastos de funcionamiento y las actividades que se realicen a lo largo de este año. También fijará una financiación anual, a través de adenda al convenio suscrito para su creación, según ha informado el Ejecutivo.

Este órgano académico tiene como objetivo mejorar las políticas activas de empleo y la toma de decisiones. La cátedra dispondrá de un plan anual de actuaciones y se centrará, en los cuatro años de duración del convenio, en cinco líneas de trabajo.

Serán las de formación, investigación, innovación y transferencia, divulgación y coordinación. El convenio, publicado en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), contará con una comisión de seguimiento compuesta por seis personas, tres nombradas por el Sepepa y otras tres por la Universidad de Oviedo.