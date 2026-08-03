Seresco accede por primera vez al MARF con un programa de pagarés de hasta 20 millones de euros

Archivo - El consejero delegado de Seresco, Carlos Suárez. - SANTI BURGOS - Archivo

OVIEDO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía Seresco, especializada en soluciones tecnológicas y transformación digital, ha puesto en marcha su primer Programa de Pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con un saldo vivo máximo de 20 millones de euros.

Según ha informado la compañía en nota de prensa, con esta medida se refuerza su capacidad financiera para acometer los objetivos previstos en su Plan Estratégico 2026-2028. La incorporación de este programa permitirá a la compañía acceder de forma flexible y eficiente a financiación a corto y medio plazo mediante emisiones dirigidas a inversores cualificados, con vencimientos de entre tres días y veinticuatro meses.

Los pagarés tendrán un valor nominal unitario de 100.000 euros y podrán emitirse durante los próximos doce meses. "Esta iniciativa supone un nuevo hito en la evolución financiera de Seresco y se enmarca en la estrategia de diversificación de fuentes de financiación definida por la compañía para acompañar su próxima etapa de crecimiento, combinando el acceso a los mercados de capitales con las vías tradicionales de financiación", han destacado.

El Plan Estratégico 2026-2028 contempla superar una cifra de negocio 84 millones de euros y un EBITDA ajustado superior a 13,5 millones de euros en 2028, apoyándose en el crecimiento orgánico, el crecimiento inorgánico mediante adquisiciones selectivas y la expansión internacional.

En 2025, Seresco alcanzó una cifra de negocio consolidada de 56,3 millones de euros y un EBITDA ajustado superior a 10 millones de euros. En este contexto, el programa de pagarés proporciona a Seresco una herramienta adicional para optimizar la gestión de su liquidez y dotarse de una mayor capacidad de actuación ante oportunidades de desarrollo corporativo y expansión del negocio.

El consejero delegado de Seresco, Carlos Suárez, ha explicado que la incorporación al MARF "representa un paso natural en la evolución de Seresco como compañía cotizada y refuerza nuestro compromiso con una estructura financiera sólida y diversificada". "Además, nos aporta una mayor flexibilidad para impulsar el crecimiento del negocio, avanzar en nuestra estrategia de internacionalización y seguir generando valor para accionistas, clientes y profesionales", ha señalado.

Seresco ha confiado en Renta 4 Banco para actuar como entidad colocadora y agente de pagos del programa. La entidad, con una amplia trayectoria en los mercados de capitales españoles, desempeñará "un papel clave" en la distribución de las emisiones entre inversores cualificados y en la operativa asociada al programa.