Sergio Llera, vencedor de las primarias del PSOE de Oviedo

Sergio Llera y Enrique Rodríguez tras el recuento de votos en la Casa del Pueblo de Oviedo. - AMSO

OVIEDO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sergio Llera se ha proclamado este domingo en la segunda vuelta de las primarias de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO-PSOE) y será el candidato de la formación a la alcaldía de la capital asturiana en las elecciones del 23 de mayo de 2027.

Llera ha obtenido 148 votos, superando a Enrique Rodríguez Nuño, que ha conseguido 124 apoyos. Según han informado desde la Agrupación Socilista, en la jornada electoral se han registrado 12 votos en blanco y un total de 284 votantes, lo que representa una participación del 44,17 por ciento sobre el censo.

Respecto a las líneas principales de su propuesta para Oviedo, Llera ha subrayado la necesidad de volver a conectar con el electorado socialista que en anteriores ocasiones no se ha movilizado. Entre las prioridades, ha resaltado la problemática de la vivienda por considerar que afecta a distintas generaciones, defendiendo la aplicación de las herramientas que ofrece la Ley de Vivienda, como la declaración de zonas tensionadas para contener la subida de los precios del alquiler, además de la movilización de suelo municipal para la construcción.

El candidato socialista ha abogado también por abordar la movilidad, la conexión de la zona rural con los barrios y por situar de nuevo a los ciudadanos en el centro de las políticas locales.

Preguntado por su juventud, Llera ha afirmado que su edad le permite aportar una visión a largo plazo para pensar en el Oviedo de los próximos diez años y ha indicado que conformará un equipo que combine experiencia y renovación.

Sobre la integración de las demás candidaturas y la elaboración de las listas electorales, Llera ha señalado que mantendrá un contacto permanente con los otros aspirantes, con la ejecutiva y con toda la militancia, aunque ha evitado dar nombres propios al considerar que aún no es el momento de definir la configuración de las candidaturas.

Por su parte, Enrique Rodríguez ha destacado que la militancia se ha expresado en un proceso que ha calificado de "ejemplar", "participativo" y "comunicativo". "Acepto plenamente y la decisión es soberana", ha señalado, agregando que lo que corresponde ahora es apoyar al candidato elegido y trabajar conjuntamente desde la agrupación para "sumar" y plantear un proyecto que recabe las sugerencias de la ciudadanía en los distintos barrios y pueblos del municipio.

"Lo que nos toca a todos como Partido Socialista es promover la participación de la militante para recabar ideas, para solucionar los problemas que nos traslada la ciudadanía en los distintos barrios, en los distintos pueblos del municipio y poder construir un proyecto que convence a la ciudadanía", ha destacado.