El Sespa asume la gestión integral de la atención sanitaria en el centro de menores de Sograndio

Archivo - Centro de Menores de Sograndio - AVISPA - Archivo

OVIEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Asturias ha decidido encargar al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) la gestión integral de la atención sanitaria de los menores internados en el centro de Sograndio, con el objetivo de reforzar la asistencia médica mediante un "modelo estable, continuo y plenamente integrado en la red pública".

La decisión responde al aumento del número de internos en los últimos años y a la "creciente complejidad de sus necesidades", marcada por una mayor presencia de problemas de salud mental, consumo de sustancias y casos que requieren seguimiento clínico continuado. Según ha informado el Principado en nota de prensa, ante este contexto, el Ejecutivo autonómico apuesta por un sistema más estructurado que permita garantizar una atención adaptada a este colectivo.

El nuevo modelo asegurará asistencia sanitaria permanente --incluida la atención en fines de semana y festivos--, seguimiento individualizado de los menores y una mayor coordinación con los equipos educativos y sociales del centro, además de su plena integración en el sistema público de salud.

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al Decreto del Registro de los Planes de Autoprotección del Principado cuya finalidad es organizar y mantener actualizada esta herramienta que mejora la planificación y la respuesta ante situaciones de emergencia en aquellos centros, establecimientos, instalaciones, espacios o actividades que, de acuerdo con la normativa vigente, están obligados a disponer de este instrumento de planificación.

El registro, adscrito al Servicio de Emergencias del Principado (Sepa), será una base de datos de carácter operativo, informativo y estadístico que ofrecerá información actualizada sobre los planes existentes en Asturias.

Además, el Ejecutivo destinará 636.893 euros a la vigilancia y seguridad de los edificios de la administración de justicia mediante una nueva adenda al convenio por el que se encomiendan estas funciones a la Guardia Civil. Entre las novedades, destaca la incorporación de las sedes judiciales de Valdés y Llanes. Esto supone también un aumento de la plantilla destinada a este fin, que pasará de 35 efectivos a 41 a partir de noviembre.