Sespa y Fundación Ronald McDonald crearán una Sala Familiar para padres con hijos hospitalizados en el HUCA

El gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, Aquilino Alonso Miranda y la directora de la Fundación Infantil Ronald McDonald , Luisa Masuet. - CHUS CAREAGA

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado de Asturias ha firmado un convenio con la Fundación Infantil Ronald McDonald para la creación de una Sala Familiar en el Hospital Universitario de Asturias (HUCA). El espacio, diseñado para ofrecer descanso y apoyo emocional a las familias con hijos ingresados, estará ubicado a pocos metros de las unidades pediátricas y será la quinta Sala Familiar Ronald McDonald de la entidad en España y la primera en el noroeste del país.

El acto de firma ha tenido lugar este jueves el hospital y ha contado con la presencia del gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, Aquilino Alonso Miranda, de la gerente del Área Sanitaria IV y del HUCA, Beatriz López Muñiz y de la directora de la Fundación Infantil Ronald McDonald, Luisa Masuet; así como representantes de McDonald's, franquiciados y profesionales sanitarios.

"Este sencillo acto significa mucho para el HUCA porque supone que vamos a contar con una sala de descanso de la Fundación Ronald McDonald en nuestro hospital, un centro que tiene un fuerte compromiso con la excelencia clínica, docente e investigadora pero también con la apertura a la sociedad y con la humanización de nuestros espacios y nuestros procesos", ha señalado la gerente del hospital.

Por su parte, el gerente del Servicio de Salud, Aquilino Alonso, ha destacado el valor de este espacio en lo que supone de significativa mejora de la dotación del centro hospitalario. "El HUCA es un hospital con un estrecho compromiso con la humanización. Sus espacios son bonitos, amigables y tienen una escala humana. Tienen confort y calor humano. Le faltaba esa área de respiro familiar con el que ahora va a contar. Pero también quiero destacar que este compromiso con el bienestar de los pacientes también lo trasladamos a la calidad asistencial, con procesos que buscan adecuar el mejor tratamiento para cada persona, en las mejores condiciones posibles, teniendo en cuenta su entorno familiar y personal, y aportando valor".

A su vez, la directora de la Fundación, Luisa Masuet ha añadido que "con esta Sala Familiar la Fundación Infantil Ronald McDonald tendrá podrá impactar en muchísimas más familias con hijos enfermos convirtiéndose así en un referente en los cuidados centrados en la familia".

INVERSION DE 500.000 EUROS

Durante la presentación se ha proyectado un vídeo explicativo y se han compartido testimonios de familias usuarias de otras salas Ronald McDonald. La Sala Familiar Ronald McDonald contará con una inversión de cerca de 500.000 euros y ofrecerá zonas de descanso, cocina, comedor, espacio de trabajo y área de higiene, siguiendo el modelo implantado con éxito en otros hospitales de referencia como La Paz (Madrid), Vall d'Hebrón en Barcelona, Virgen de la Arrixaca (Murcia) o Miguel Servet (Zaragoza).

Tras la firma, los asistentes han visitado el espacio donde se ubicará la sala pudiendo conocer mejor el hospital y sus instalaciones.

Este proyecto se enmarca en la estrategia de humanización de la atención sanitaria que impulsa el Sespa, con el objetivo de hacer del hospital un lugar más amable, cercano y respetuoso con las necesidades emocionales de pacientes y familias.