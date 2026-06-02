Sespa lanza telemonitorización en Asturias: Más autonomía para pacientes con insuficiencia cardíaca

El director del área de Medicina Interna del HUCA, Álvaro González Franco. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha puesto en marcha un nuevo programa de telemonitorización para personas con insuficiencia cardíaca, una iniciativa que permitirá reforzar la autonomía y mejorar la detección precoz de descompensaciones en toda la comunidad. En esta primera fase, se espera llegar a 300 pacientes de toda Asturias.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha presentado este martes esta iniciativa en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). "Este proyecto supone un paso más para dotar a los pacientes de herramientas sencillas y útiles que les ayuden a controlar su salud, incluso en patologías que tradicionalmente se han considerado complejas", ha valorado.

Saavedra ha recordado que el autocuidado siempre ha estado ligado a gestos cotidianos como ventilar una habitación, seguir una dieta blanda, usar medias compresivas, cepillarse los dientes, tomarse la temperatura o la tensión. Al mismo tiempo, ha destacado cómo la tecnología permite ahora ir más lejos, al convertir esas acciones en información clínica valiosa para anticiparse a posibles complicaciones.

El programa, que se implantará a partir de hoy progresivamente en todas las áreas sanitarias, combina un kit de dispositivos (báscula, tensiómetro, pulsioxímetro y tableta), una plataforma digital de seguimiento y el acceso a Mi Astursalud, donde los pacientes podrán consultar sus datos y recibir indicaciones. Los registros diarios permitirán a los equipos clínicos vigilar la evolución de cada persona y actuar de forma temprana ante cualquier cambio relevante.

Para que el servicio sanitario pueda disponer de esta información desde cualquier punto de Asturias, las mediciones que realizan los pacientes se volcarán automáticamente a las aplicaciones. Por su parte, los dispositivos incorporan una tarjeta SIM integrada, que garantiza que también aquellos pacientes que no disponen de conexión a internet en su domicilio puedan seguir siendo monitorizados y acompañados.

El proyecto, que incluye su puesta en marcha, así como la integración de los datos en la historia clínica y en la aplicación Miastursalud, tiene un presupuesto de 2,2 millones financiados con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en la estrategia de salud digital del Sistema Nacional de Salud, dentro del plan de atención digital personalizada.

EXPERIENCIA EN EL HUCA

La consejera ha señalado que Asturias acumula una positiva experiencia en la telemonitorización de la insuficiencia cardíaca. Con la ayuda de dispositivos tecnológicos, el HUCA ha logrado reducir un 43% la mortalidad a 30 días tras el alta, hasta situarla en el 4,3%. "Este programa autonómico es coherente con esa trayectoria: suma seguridad, suma cercanía y suma autonomía", ha precisado la titular de Salud.

La jornada celebrada en el HUCA ha reunido a cerca de medio centenar pacientes, que han participado en un circuito práctico por estaciones para conocer el funcionamiento de la plataforma, los dispositivos y el acceso a Mi Astursalud. El proyecto cuenta con la colaboración de empresas tecnológicas y proveedoras de dispositivos, así como con el apoyo de los equipos directivos de las áreas sanitarias.