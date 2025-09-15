El Sespa refuerza la vacunación de mayores de 60 años con enfermedades avanzadas frente al virus respiratorio sincitial

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha puesto en marcha una campaña de vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS), dirigida especialmente a personas mayores de 60 años con enfermedades avanzadas. Esta infección, que suele ser leve en las vías respiratorias altas (nariz, boca, garganta), puede volverse grave si afecta a la tráquea y los pulmones, especialmente en quienes padecen patologías crónicas.

La vacunación ya ha comenzado en residencias y centros de salud de todas las áreas sanitarias, según ha indicado el Principado en nota de prensa. El Sespa contactará directamente con las personas que cumplen los criterios para recibir la profilaxis.

El virus respiratorio sincitial es el principal causante de bronquiolitis e infecciones respiratorias en menores de un año, pero también puede agravar enfermedades crónicas en adultos, como el asma, la EPOC o la insuficiencia cardíaca. Las personas mayores en situación de fragilidad o que viven en instituciones tienen un riesgo elevado de sufrir complicaciones.

La inmunización ayuda a reducir la transmisión del virus y protege tanto a pacientes como a quienes están en contacto con menores o personas inmunodeprimidas.

35.000 DOSIS

El Principado ha adquirido 35.000 dosis, que se administrarán siguiendo un orden de prioridad basado en condiciones de riesgo. Los grupos prioritarios son mayores de 60 años residentes en centros sociosanitarios, personas con inmunodepresión grave, pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, personas con enfermedad pulmonar crónica grave o pacientes con enfermedad cardiovascular crónica.

También son prioritarios los pacientes con obesidad grave, pacientes con enfermedad hepática avanzada, o personas con enfermedades neurológicas o neuromusculares avanzadas que afecten la capacidad respiratoria.