Shego actuará el 24 de octubre en Oviedo en el segundo concierto de Directos Vibra Mahou en Asturias

La banda madrileña Shego. - DIRECTOS VIBRA MAHOU

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda madrileña Shego actuará el 24 de octubre en la sala Tribeca Live de Oviedo dentro del ciclo Directos Vibra Mahou. El concierto será la segunda cita de esta programación en Asturias, que busca reivindicar las salas como espacios fundamentales para la música en directo y el desarrollo del talento musical.

Las entradas ya están disponibles para la actuación del grupo, cuya propuesta combina punk, pop y lo-fi, con letras que parten de situaciones cotidianas para abordar emociones, relaciones y contradicciones.

Shego, que toma su nombre de la villana de la serie de animación 'Kim Possible', publicó en 2025 su segundo álbum, 'No lo volveré a hacer'. La formación fue reconocida como Mejor Artista Emergente en los Premios MIN de 2023.

El ciclo Directos Vibra Mahou arrancó en Asturias el pasado 12 de septiembre con Drugos y cerrará su recorrido en la comunidad el 11 de diciembre con un concierto de Chiquita Movida en la sala Albéniz de Gijón.

La programación se suma a otras propuestas musicales impulsadas por Vibra Mahou en Asturias, como el Vibra Mahou Fest, que celebró su quinta edición consecutiva en Gijón el pasado mes de mayo, y la gira de Marlena, que incluyó una parada asturiana esta primavera.

Asimismo, 'Hervideros Gira Vibra Mahou', de Arde Bogotá, llegará al Gijón Arena el próximo 30 de octubre dentro de un recorrido nacional inspirado en el formato de los 'boiler rooms'.