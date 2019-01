"Si alguien quiere ser Spiderman que no me obliguen a pagar la capa", afirma Foro de la Familia sobre la transexualidad

Actualizado 17/01/2019 12:25:54 CET

OVIEDO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El representante del Foro de la Familia en Asturias, Ángel Mario Díaz Gutiérrez, ha comparado la transexualidad con "algo estético" como puede ser una intervención dental, por lo que a su juicio es algo que no tienen que pagar las administraciones públicas. Del mismo modo, ha comparado reconocer derechos al colectivo transexual con legislar para que alguien pueda ser tratado como Napoleón o Spiderman o, mismamente, con los anoréxicos.

Así lo ha indicado este jueves en la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana de la Junta General, durante las comparecencias informativas acerca del proyecto de Ley del Principado de Asturias de garantía del derecho a la libre expresión de la identidad sexual y/o de género.

"Si yo entró aquí y me encasquetara un sombrero napoleónico y proclamara que soy Napoleón y exijo que se trate como tal qué pensaríamos", se ha preguntado el representante del Foro de la Familia, que ha augurado que nadie se echaría por eso "a correr" para reconocer el derecho de los que se sienten Napoleón "para que sean tratados como Napoleón".

"Si alguien quiere ser Spiderman yo no me tengo que oponer, pero que no me obligue a que le pague la capa", ha proclamado, para comparar la condición de un transexual con una persona que pierda su dentadura. "Los implantes no se los paga la Seguridad Social, tiene que pagarlo de su bolsillo porque es algo estético", ha indicado, para calificar la transexualidad de estético también, "por lo que no exijan que se lo pague el resto de la sociedad".

Del mismo modo, ha comparado aprobar una ley para proteger al colectivo transexual con la anorexia. "A los anoréxicos trataríamos de ayudarle e intentaríamos impedir la deriva autodestructiva que les llevaría a la muerte", ha señalado.

Ángel Mario Díaz Gutiérrez, que intervino a propuesta del Grupo Parlamentario Foro Asturias, ha calificado esta norma de "totalitaria e innecesaria" y de buscar "imponer una condición". Del mismo modo, hizo referencia a una presunta ley danesa que obliga a los varones a orinar sentados "y esta ley es semejante al imponer unos estereotipos que no son naturales".

Unas opiniones que han sido replicadas por el vicepresidente de la Federación Estatal de LGTB y representante de Xente Gai Astur (XEGA), Mané Fernández, que ha recordado que él no había ofendido a nadie durante la comparecencia y en su condición de persona transexual sí se sintió ofendido, en una clara referencia a las palabras del miembro del Foro de la Familía.

Además, Fernández ha recordado que los transexuales también tiene caries y que se podían llegar a poder de acuerdo para manifestarse para que sea algo de lo que se ocupe la sanidad pública. Del mismo modo, después de mencionar que tuvo que marcharse de su país por su condición, ha manifestado que el tema dental no es algo por lo que una persona sufra insultos y agresiones o incluso ser rechazado en un trabajo, algo que sí sufre el colectivo LGTB según ha recordado mencionado para ello la última agresión a un joven gay este fin de semana en Barcelona.