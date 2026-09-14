Sicepa-Usipa pide al Principado que aclare los términos de la incorporación de alumnos de la Universidad Nebrija

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OVIEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sicepa-Usipa ha emitido este lunes una nota de prensa en la que muestr su preocupación ante la incorporación de alumnado del Grado de Enfermería de la Universidad Nebrija a centros sanitarios públicos del Área I, en concreto al Hospital de Jarrio y a los centros de Atención Primaria de Luarca, Navia y Vegadeo.

Explican que según la información publicada recientemente, la Universidad Nebrija aporta al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) 951,23 euros por cada alumno que realiza su formación práctica en estos centros.

"Consideramos imprescindible que la Consejería aclare qué repercusión real tiene este convenio sobre el personal que van a asumir directamente la formación de dicho alumnado. No podemos aceptar que, bajo la justificación de la colaboración docente, se dé por hecho que las enfermeras y enfermeros del Sespa tienen que asumir una mayor carga de trabajo y responsabilidad docente sin una regulación clara, sin planificación y sin el correspondiente reconocimiento profesional", han advertido.

Sicepa-Usipa exige que se concrete qué profesionales serán responsables de la tutorización y formación del alumnado, en qué condiciones y dentro de qué jornada laboral y se garantice que la actividad docente no supondrá una sobrecarga de trabajo para las plantillas.

"La formación de estudiantes requiere tiempo, supervisión, responsabilidad y dedicación, y no puede realizarse a costa de incrementar la presión asistencial sobre unos profesionales que ya soportan importantes cargas de trabajo", argumentan.

Además, señalana la necesidad de garantizar la prioridad y disponibilidad de plazas de prácticas para el alumnado de la Universidad de Oviedo, evitando que la incorporación de alumnado de una universidad privada pueda perjudicar o limitar las oportunidades de formación práctica del alumnado de la universidad pública.