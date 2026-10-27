Siero abre el plazo para instalarse en el Mercado Navideño de la Pola, con hueco para 20 artesanos

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OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero abre este miércoles el plazo de inscripción para participar en el Mercado Navideño de Pola de Siero, que se celebrará entre el 17 y el 27 de diciembre en el Parque Alfonso X El Sabio. En este emplazamiento se instalarán 10 casetas y se establecerán dos turnos de venta para que hasta 20 artesanos puedan vender sus productos.

La concejala de Festejos, Merados y Bienestar Animal, Ana Rosa Nosti, ha anunciado en nota de prensa que el objetivo de esta iniciativa es "dinamizar la actividad comercial, apoyar al tejido económico local en plena campaña navideña". Las bases establecen que pueden participar artesanos, comerciantes, empresas y productores, preferentemente de Siero, que ofrezcan productos vinculados a la Navidad, la artesanía o la agroalimentación.

Entre los artículos autorizados figuran decoración navideña, belenes, juguetes artesanales, regalos, dulces típicos de estas fechas y productos agroalimentarios amparados por sellos de calidad reconocidos como DOP, IGP o Producción Agraria Ecológica.

Las personas y empresas interesadas disponen de un plazo de quince días naturales para presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica o del Registro Municipal.