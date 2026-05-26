Siero Acompaña': Licitados los talleres para combatir la soledad no deseada

Presentación de la licitación de los talleres del programa 'Siero Acompaña'. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

GIJÓN, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Mayores y Patrimonio de Siero, Pilar Santianes, ha anunciado este martes que el Ayuntamiento ha sacado a licitación los talleres que se desarrollarán este año dentro del programa 'Siero Acompaña', una iniciativa municipal dirigida a combatir la soledad no deseada en el concejo en personas mayores de 60 años.

Según una nota de prensa del Consistorio de Siero, el plazo para presentar ofertas estará abierto hasta el próximo día 4 de junio. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 28.300,09 euros. Los talleres, que serán gratuitos para las personas participantes, están organizados en cinco lotes.

El primero, 'Arteterapia', incluye manualidades creativas, bailoterapia y risoterapia, con el fin de favorecer el bienestar emocional y social de forma lúdica.

También se ofrecerá un taller de 'Memoria y mente activa', orientado a la estimulación cognitiva y a la promoción del envejecimiento activo.

El tercer lote corresponde al Taller de 'Alfabetización digital', estructurado en dos niveles. En el primer caso, 'Primeros pasos digitales', se dirige a proporcionar habilidades básicas para desenvolverse en situaciones cotidianas que requieren el uso de la tecnología, mientras que en el segundo, 'Conexión total', se centra en el uso del teléfono móvil como herramienta digital de relación social, comunicación y entretenimiento.

Asimismo, el cuarto lote incluye un Taller de 'Teatro terapéutico', en el que, a través de la interpretación, la expresión corporal y la representación de situaciones cotidianas, se trabajarán aspectos emocionales y comunicativos que favorecen el bienestar y la integración social de las personas participantes.

El quinto lote recoge talleres prácticos de autocuidado y bienestar, entre ellos, 'Vivir el presente, claves para disfrutar cada día' y 'Autoestima y autocuidado en la edad adulta', enfocados en la psicología positiva y en la adquisición de herramientas prácticas para el bienestar emocional en la vida cotidiana.

Todos los talleres serán gratuitos y se realizarán en diferentes centros municipales y hogares de pensionistas de todo el concejo, tanto en la zona urbana como en la rural.

Además, se contempla la posibilidad de facilitar desplazamiento gratuito a aquellas personas interesadas en participar que no tengan forma de acudir a las actividades.

Está previsto que los talleres comiencen en septiembre y que se prolonguen hasta diciembre. Una vez se abran las inscripciones para participar, se comunicará.

PANADERO DEL DEPORTE Y A LOS PASEOS SALUDABLES

Estas actividades se complementan con las de Panadero del Deporte y Paseos Saludables, cuyas inscripciones ya se encuentran abiertas desde la semana pasada.

El objetivo de estas es acercar la práctica deportiva a las zonas rurales, para, por un lado, promover hábitos saludables y, al mismo tiempo, promover espacios de encuentro que favorezcan la socialización y el mantenimiento de vínculos sociales entre las personas participantes.

La actividad de Panadero del Deporte se realizará con un equipo de monitores especializados que se desplazará a Anes, Santa Marina y La Fresneda para ofrecer clases de actividad física.

Los Paseos Saludables consistirán en pequeñas rutas, de baja intensidad, de 90 minutos cada una, aproximadamente, adaptadas a las personas participantes. Se harán dos al mes y tendrán lugar los viernes. El objetivo es realizarlos en la mayoría de las parroquias del municipio.

Santianes, por su parte, ha señalado que el próximo día 29 será el primer paseo saludable, que tendrá lugar en Lugones, con salida a las 11.00h en la piscina municipal. Toda persona mayor de 60 años que quiera participar puede apuntarse ya o simplemente presentarse el día de la actividad.

Los interesados en apuntarse a Panadero del Deporte y a los Paseos Saludables podrán hacerlo en la web del Ayuntamiento de Siero, en el área de Servicios Sociales, en la pestaña de Siero Acompaña, o a través del teléfono 681 178 828, así como en las asociaciones de vecinos de las localidades donde se realizarán las actividades.