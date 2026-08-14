Siero adjudica por 918.000 euros las obras de saneamiento de El Berrón-Oeste

El el alcalde de Siero, Ángel García ‘Cepi’, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Manuel Pergentino Martínez - SIERO

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha adjudicado las obras de construcción de los colectores que conectarán la zona industrial de El Berrón-Oeste con el sistema general de saneamiento del río Nora, correspondientes a la primera fase del proyecto, por un presupuesto de 917.895,82 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

La actuación contempla la construcción de 1,6 kilómetros de colectores para recoger aguas residuales y parte de las pluviales de la zona industrial y del ámbito residencial. La nueva red tendrá como punto final el aliviadero de Fonciello.

El alcalde, Ángel García 'Cepi', ha señalado que la actuación permitirá dar respuesta a "un problema heredado de hace muchos años" y dará cobertura a unas 25 empresas. Los trabajos podrán comenzar una vez finalice el trámite de expropiación.

El Ayuntamiento prevé alcanzar este año una inversión acumulada de 33,48 millones de euros en actuaciones de saneamiento desde 2015, con obras que darán servicio a 9.681 vecinos y 255 empresas.