Siero aprueba dos convenios con ADIF y el Principado para suprimir pasos a nivel e integrar escuelinas

El pleno del Ayuntamiento de Siero aprueba el convenio con el ADIF para la supresión de pasos a nivel en el concejo y la integración de las EEI La Manzana y El Carmín en la red autonómica de escuelinas - SIERO

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Siero ha aprobado este jueves dos convenios, uno con ADIF para la supresión de pasos a nivel en el concejo y otro con el Gobierno del Principado de Asturias para la integración de las escuelas infantiles EEI La Manzana, en Lugones, y El Carmín, en Pola de Siero, en la red autonómica de escuelinas.

En relación con este segundo acuerdo, el alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', ha señalado que la integración está prevista para el 1 de junio y ha explicado que "lo que aprobamos fue integrar las dos que restaban, que eran las que teníamos en el Ayuntamiento: la de La Manzana, en Lugones, y la de El Carmín, en Pola. Ambas se integrarán en esa red".

García ha agradecido al Gobierno del Principado la asunción de esta competencia y ha indicado: "A los ayuntamientos nos libera de una carga de gestión muy importante en una materia que no era propia y para la que no teníamos competencia". Asimismo, ha precisado que el consistorio seguirá asumiendo los costes de conservación, mantenimiento, suministros y limpieza, aunque sin la gestión directa de los centros.

Este expediente ha salido adelante con 22 votos a favor (PSOE, PP, PVF e IU), 2 en contra (VOX) y 1 abstención (Podemos).

Por otro lado, el pleno ha aprobado el convenio con ADIF, que contempla la supresión de 12 pasos a nivel y la reclasificación de otros dos de los 18 existentes en el concejo. La inversión prevista asciende a 12 millones de euros. Este segundo expediente ha sido aprobado con 17 votos a favor (PSOE, VOX, PVF e IU) y 8 abstenciones (Podemos y PP).