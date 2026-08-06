Siero aprueba más de un millón de euros para construir una acera entre Valdesoto y la escuela de Faes

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Manuel Pergentino Martínez - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Siero ha aprobado el proyecto de construcción de una acera entre el Centro Polivalente de Valdesoto y el entorno de la escuela de Faes, en el margen de la SI-8. La actuación cuenta con un presupuesto de 1.064.772 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Según ha informado el Ayuntamiento de Siero en nota de prensa, la actuación permitirá crear un itinerario peatonal seguro, accesible y continuo entre los principales equipamientos de la localidad. El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Manuel Pergentino Martínez, han explicado que la actuación permitirá dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos.

La nueva infraestructura conectará el Centro Polivalente, construido en 2011, y la iglesia de San Félix con el entorno del CRA de Faes, el centro de salud, la farmacia y las instalaciones deportivas del Valdesoto Club de Fútbol, reforzando la conexión entre los principales equipamientos del núcleo.

El proyecto contempla la construcción de una acera de aproximadamente 600 metros de longitud, paralela a la carretera SI-8, de titularidad del Principado de Asturias, con un ancho útil general de 2,50 metros, salvo en aquellos puntos donde la proximidad de las edificaciones obligue a ligeros estrechamientos. Además, se repondrán los cierres y muros de las fincas afectadas por las obras.

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y peatonal, la actuación incluirá dos pasos de peatones elevados, así como la ejecución de una nueva red de recogida de aguas pluviales y drenaje, una red de abastecimiento y la preinstalación de alumbrado público y comunicaciones.

El alcalde ha destacado la actuación como "un paso muy importante". "Ha sido un proyecto complejo porque ha requerido las autorizaciones del Principado de Asturias y de Patrimonio, además de introducir modificaciones para adaptarlo a las condiciones impuestas tras las recientes obras en la carretera SI-8. Una vez superados todos esos trámites, ya podemos poner en marcha el proceso de contratación", ha explicado.