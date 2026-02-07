Siero cierra 2025 reduciendo a más de la mitad el pago medio a proveedores

Los ediles Javier Rodríguez y Raimundo Díaz durante la rueda de prensa de este sábado. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero cerró el cuarto trimestre de 2025 con un periodo medio de pago a proveedores de 12,48 días, más de la mitad por debajo del plazo legal de 30 días, según han informado este sábado el primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, y el concejal de Hacienda, Raimundo Díaz. Durante este periodo, el Ayuntamiento, el Patronato Municipal de Deportes y la Fundación Municipal de Cultura abonaron facturas por un importe total de 12.126.203,86 euros, correspondientes a 2.219 operaciones de pago.

En rueda de prensa, los ediles han destacado que este indicador refleja la eficiencia en la gestión económica local y la importancia de mantener liquidez para el funcionamiento de las empresas y proveedores. Además, han indicado que el Ayuntamiento dispone por ley de 30 días para efectuar los pagos desde la aprobación de los documentos de conformidad, por lo que Siero mantiene un margen de actuación que beneficia tanto a la administración como a los proveedores.

En concreto, durante los últimos tres meses del año, el Ayuntamiento abonó 10.836.276,89 euros, la Fundación Municipal de Cultura 353.907,17 euros y el Patronato Deportivo Municipal 936.019,80 euros. En el conjunto de 2025, el periodo medio de pago se redujo progresivamente desde los 15,03 días del primer trimestre hasta los 12,48 días del cuarto trimestre, mientras que los pagos totales del año ascendieron a cerca de 34 millones de euros.

Rodríguez ha subrayado que "seguir rebajando el pago a proveedores es fundamental. Ser ágiles con las empresas permite mover la economía y beneficiarlas, manteniéndonos muy por debajo del máximo legal de 30 días".