Siero cifra en 110 millones la inversión privada en marcha o prevista en el concejo

El alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", la concejala de Infraestructuras Urbanas y Limpieza Viaria, Sonia Lago y el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad - SIERO

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', ha informado este sábado de que el concejo cuenta actualmente con cerca de 110 millones de euros de inversión privada en marcha o a punto de iniciarse en distintos proyectos, excluida la inversión en vivienda en cualquiera de sus tipologías.

La cifra se ha dado a conocer en una rueda de prensa en la que también han participado la concejala de Infraestructuras Urbanas y Limpieza Viaria, Sonia Lago, y el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad.

Según ha explicado el regidor, esta inversión privada, sumada a los cerca de 23 millones de euros de inversión pública municipal en actuaciones en marcha o próximas a iniciarse, eleva el volumen total en el concejo a en torno a 133 millones de euros.

"Estamos hablando de una inversión muy importante, que genera actividad económica, empleo, oportunidades y también recursos para el Ayuntamiento, que después pueden devolverse en la sociedad a través de distintos servicios e inversiones. En total la recaudación prevista por parte del Ayuntamiento en impuestos y tasas por todas estas actuaciones supera los 2.800.000 euros, lo que es una muy buena noticia. La previsión es que en próximas fechas entren nuevos proyectos que vayan sumándose a los que tenemos ahora", ha señalado García.

El alcalde ha agradecido además "a todas las personas y empresas que apuestan por Siero, que invierten en nuestro territorio y que contribuyen al desarrollo económico del concejo", y ha añadido que el Ayuntamiento ofrece "toda la ayuda y colaboración que sea necesaria para que estas iniciativas salgan adelante con éxito".