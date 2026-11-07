Siero compra una parcela de casi 6.000 metros cuadrados en Lugones para construir vivienda pública

El Alcalde De Siero, Ángel García, Y El Concejal De Urbanismo, Javier Rodríguez, Esta Mañana Presentando El Proyecto. - AYTO. DE SIERO

SIERO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha adquirido una parcela de casi 6.000 metros cuadrados en el Bulevar de Lugones por un importe de 400.000 euros para destinarla al desarrollo y promoción de vivienda pública.

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez, han presentado este sábado la operación, que permitirá al Consistorio disponer de suelo para impulsar nuevas viviendas protegidas en el municipio.

Los terrenos están situados en la zona sur del Bulevar de Lugones, junto a la Plaza Europa, en dirección a Oviedo, y forman parte de un ámbito urbanístico de aproximadamente 40.000 metros cuadrados en el que está prevista la construcción de entre 400 y 450 viviendas, de las cuales alrededor de 65 serán de promoción pública.

El propietario mayoritario de este ámbito es una empresa privada con la que el Ayuntamiento mantiene contactos y que ha mostrado su disposición a impulsar el desarrollo urbanístico "cuanto antes".

Según ha recordado el regidor, el proyecto de urbanización fue aprobado hace años, aunque será necesario actualizarlo. La actuación permitirá dar continuidad al Bulevar de Lugones hacia el sur, en dirección a Oviedo. La previsión municipal es que las obras de urbanización y el desarrollo de las viviendas puedan comenzar el próximo año.

García ha destacado que "es la primera vez que el Ayuntamiento realiza una operación de este tipo de manera proactiva" y ha recordado que el Consistorio "lleva mucho tiempo" trabajando en materia de vivienda y que ya había consignado partidas presupuestarias para la compra de suelo en el presupuesto municipal y en los remanentes.

El alcalde ha señalado que la vivienda es una competencia del Principado y ha recordado que el Ayuntamiento solicitó recientemente, a través de una moción plenaria, que la consejería competente adquiriese terrenos y desarrollase suelo público para construir vivienda. "Si no hay suelo, tendrán que comprar igual que está haciendo el Ayuntamiento, y más ellos que son, como digo, la administración competente en materia de vivienda", ha afirmado.

No obstante, García ha explicado que el Consistorio ha decidido actuar también desde el ámbito municipal por su preocupación ante las dificultades de acceso a la vivienda y con el objetivo de contribuir a facilitar el acceso a un hogar.

En este sentido, ha asegurado que esta no será la última operación de estas características y que el Ayuntamiento continuará buscando oportunidades en el mercado para adquirir nuevos terrenos que puedan destinarse a la promoción de vivienda pública.