Siero destina 759.000 euros a garantizar el abastecimiento de agua en Otero, Espiniella y El Cuto

El alcalde de Siero, Ángel García ‘Cepi’, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Manuel Pergentino Martínez - SIERO

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha presentado este lunes el proyecto para garantizar el abastecimiento de agua en los núcleos de Otero, Espiniella y El Cuto, en las parroquias de Celles y Anes, con un presupuesto estimado de 759.616,51 euros.

La actuación contempla la conexión a la red municipal de abastecimiento, la construcción de un nuevo depósito de entre 40 y 50 metros cúbicos junto al existente y la ejecución de una nueva red principal de distribución de 5.263 metros para dar servicio a los tres núcleos.

El proyecto parte de un estudio técnico sobre las infraestructuras de la Comunidad de Aguas de Otero, Espiniella y El Cuto, que actualmente da servicio a 136 comuneros en un entorno de viviendas dispersas y diferentes cotas topográficas.

Según el análisis, el sistema presenta limitaciones en la garantía de suministro y en la presión en determinados puntos de la red, especialmente en periodos de estiaje.

El alcalde de Siero, Ángel García, ha señalado que la actuación se enmarca en la estrategia municipal para garantizar el abastecimiento de agua y asegurar el suministro "no sea un problema para el crecimiento del concejo ni para la atención a vecinos y empresas".

La previsión del consistorio es redactar ahora el proyecto de ejecución, incluir la actuación en los presupuestos de 2027 e iniciar la licitación para su ejecución el próximo año.