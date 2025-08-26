Siero elimina el pago inicial en la zona azul: El aparcamiento será gratuito la primera media hora

Archivo - Imagen de archivo del alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi'. - AYTO. SIERO - Archivo

OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha anunciado este martes la modificación de la ordenanza fiscal y reguladora del estacionamiento limitado en superficie (zona azul), porl a cual la primera media hora será gratuita.

En unas declaraciones remitidas a los medios, el primer edil ha asegurado que esta es una medida "pionera" en Asturias que persigue "beneficiar especialmente al comercio" y que quienes vayan a hacer una gestión breve, puedan llevarla a cabo sin coste.

La ordenanza contempla también la inclusión como zona azul de la calle Maestro Martín Galache de Pola de Siero, el entorno junto al centro de salud, el nuevo aparcamiento (zona antiguo Maracaibo) también en Pola de Siero y el aparcamiento de la calle Santa Isabel de Lugones.

Estos dos serán los únicos dos aparcamientos disuasorios de pago y en los que se podrá usar el bono de 30 euros mensuales o pago único diario de 1,5 euros