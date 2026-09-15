Siero estudia un sistema híbrido de IA y personal para agilizar los trámites municipales

El alcalde de Siero, Ángel García ‘Cepi’, ha mantenido este martes una reunión con representantes de EsPúblico.
El alcalde de Siero, Ángel García ‘Cepi’, ha mantenido este martes una reunión con representantes de EsPúblico. - SIERO
Europa Press Asturias
Publicado: martes, 15 septiembre 2026 15:33
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   OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', ha mantenido este martes una reunión con representantes de EsPúblico para explorar vías de modernización de la Administración municipal y de aplicación de la inteligencia artificial a la tramitación de expedientes.

   La empresa, con sede en Zaragoza, es actualmente la encargada del servicio de gestor documental municipal. El encuentro se ha centrado en analizar posibles fórmulas para combinar herramientas de inteligencia artificial con la gestión realizada por el personal municipal.

   Al término de la reunión, el alcalde ha mostrado su "satisfacción" por el encuentro y ha señalado que el objetivo es "un sistema híbrido entre inteligencia artificial y personas para ser más ágil en la tramitación administrativa. Para dar un mejor servicio a los ciudadanos y a las empresas".

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