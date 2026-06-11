Siero inicia las obras de un aparcamiento de 43 plazas en las instalaciones deportivas de Lieres - SIERO

OVIEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado las obras de construcción de un nuevo aparcamiento en las instalaciones deportivas municipales de Lieres, que contará con 43 plazas de estacionamiento y una inversión de 50.000 euros (IVA incluido), según ha informado el Consistorio.

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, han visitado esta mañana el comienzo de los trabajos, que se ejecutan en una explanada de unos 1.100 metros cuadrados situada en la entrada del complejo deportivo desde la N-634.

La actuación tiene un plazo de ejecución de dos meses y responde a la necesidad de recuperar el espacio de aparcamiento que se utilizaba de forma provisional en las instalaciones, especialmente durante la temporada de verano por los usuarios de la piscina pública, tras la construcción del campo de fútbol de césped artificial.

Las obras consisten en el acondicionamiento de la parcela como aparcamiento en superficie, mediante el despeje y desbroce del terreno, la excavación y saneo del suelo, la ejecución de una nueva estructura de firme con capas de suelo seleccionado y zahorra artificial, así como la colocación de bordillos de hormigón en todo el perímetro.

El proyecto incluye además la pavimentación con mezcla bituminosa en caliente y la señalización horizontal para delimitar las plazas y los viales interiores del aparcamiento.