Siero invierte 30.000 euros en la renovación de pasarelas en La Fresneda

Siero reparará 10 pasarelas de madera en La Fresneda con una inversión de 30.000 euros - SIERO

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha anunciado este sábado que el Ayuntamiento está próximo a adjudicar el contrato para reparar 10 de las 14 pasarelas de madera ubicadas en las zonas verdes de La Fresneda. La actuación cuenta con un presupuesto de 30.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Tal y como ha detallado el edil, la actuación tiene como objetivo de mejorar la seguridad y el estado de conservación de estas infraestructuras muy utilizadas por los vecinos y usuarios de las sendas peatonales.

En este sentido, según recoge la memoria técnica, la actuación responde al deterioro producido por el paso del tiempo en 10 de las 14 pasarelas existentes, que cruzan el arroyo Forcón y otros afluentes. Tras una revisión técnica, se ha detectado que diez de ellas presentan problemas de podredumbre tanto en el tablero como en las barandillas, lo que supone un riesgo para las personas que las utilizan habitualmente.

Los trabajos previstos consistirán, para cada una de las pasarelas, en: el desmontaje y retirada de las actuales traviesas y barandillas, que serán trasladadas a un gestor autorizado; la instalación de nuevos elementos estructurales de madera de pino norte tratada, con mayor durabilidad y resistencia frente a la humedad; y la colocación de un nuevo tablero de traviesas y barandillas de madera modelo Asturias en ambos lados de la pasarela.

Junto a esto, la incorporación de malla antideslizante, que mejorará notablemente la seguridad de los usuarios, especialmente en épocas de lluvia. Todas las maderas empleadas estarán tratadas para uso en exteriores y ambientes de alto riesgo, garantizando así una mayor vida útil de las pasarelas.

Tal y como ha detallado el edil, esta actuación confirma el compromiso del equipo de gobierno con La Fresneda. Se suma a la licitación, que está ahora mismo en marcha, de ampliación y mejora del parque de la zona norte por importe de 400.000 euros y obras de mejora en el Centro Cultural por valor de 60.000 euros.