Siero lanza el Bono Digital 2026: descuentos de hasta 100 euros por comprador en el comercio local

La concejala de Comercio y Hostelería de Siero, Patricia Antuña, junto a Amelia Areces, técnico municipal. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, ha anunciado este miércoles la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) de la convocatoria de subvenciones del Programa Bono Digital-Siero de Tiendas 2026, una iniciativa orientada a fomentar el consumo en el comercio local y apoyar la digitalización del sector. El plazo para que los comercios interesados en participar presenten sus solicitudes estará abierto del 6 al 14 de noviembre.

En nota de prensa, el Ayuntamiento ha explicado que el programa está dotado con 30.000 euros más otros 10.000 destinados a la plataforma de gestión y contempla la emisión de 6.000 bonos digitales de 5 euros que podrán canjearse en los establecimientos adheridos. Cada ciudadano podrá obtener hasta 20 bonos, con lo que podrá ahorrar hasta 100 euros en sus compras en el comercio local.

Cada bono de 5 euros se aplicará sobre compras mínimas de 15 euros y podrán acumularse varios en una misma operación. Los comercios participantes recibirán una ayuda equivalente al importe de los bonos que se canjeen en su establecimiento, con un límite máximo de 500 euros por comercio, ampliable hasta 750 euros en función de la demanda de la campaña.

La plataforma digital permitirá "gestionar de forma ágil y segura" tanto la adhesión de los comercios como la emisión y el canje de los bonos por parte de los consumidores. La concejala ha explicado que el programa está dirigido principalmente al pequeño comercio, excluyendo grandes superficies y establecimientos en centros comerciales.