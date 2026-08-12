Siero mejora con medios propios 300 metros del Camín de El Bigardu en Muñó

Visita del concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, a los trabajos realizados en el Camín de El Bigardu, en la parroquia de Muñó. - SIERO

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha mejorado unos 300 metros del Camín de El Bigardu, en la parroquia de Muñó, en una actuación ejecutada con medios propios municipales y que responde a una petición vecinal.

Los trabajos han consistido en la regularización del firme y la aplicación de semiseco, una mezcla de zahorra con cemento, con una inversión aproximada de 5.000 euros. El concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, visitó la actuación.

Villa destacó que "se trata de una actuación sencilla, pero importante para los vecinos de la zona" y señaló que la intervención permite mejorar las condiciones del camino y "facilitar su uso diario".