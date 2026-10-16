Siero moderniza el parque de La Pedrera para mejorar las zonas de juego y deporte de Lieres

El alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, junto a José Antonio Martínez, técnico municipal, y Alberto Pérez, de la empresa adjudicataria. - SIERO

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha finalizado las obras de renovación integral del área de juegos infantiles y las pistas deportivas del parque de La Pedrera, en Lieres, con una inversión de 102.995 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

La actuación ha permitido sustituir el pavimento deteriorado de la zona infantil, que cuenta ahora con 142,56 metros cuadrados de superficie continua de seguridad, e instalar dos nuevos multijuegos adaptados a niños de entre dos y cinco años y de cinco a doce años. También se han colocado 28 metros de barandilla de madera tratada, dos bancos de polímero reciclado y un panel informativo, además de reubicar otros dos bancos y reforzar la seguridad del recinto con una nueva barandilla.

En las instalaciones deportivas, se ha renovado el pavimento de la pista interior destinada a fútbol y baloncesto, con un nuevo marcaje de las líneas de juego. En la pista exterior, utilizada para atletismo y baloncesto 3x3, se han reparado las zonas afectadas por las raíces de los árboles y se ha renovado la superficie deportiva.

El alcalde de Siero, Ángel García, ha señalado que la mejora del área infantil respondía a una demanda vecinal y ha destacado el aumento de población infantil en Lieres. La intervención se suma a otras actuaciones recientes en la localidad, como la construcción de una pista polideportiva de césped artificial junto al colegio, con una inversión de 48.037 euros, y la mejora del aparcamiento de las instalaciones deportivas, por otros 50.000 euros.