Siero moviliza 22,9 millones de euros en obras en ejecución o próximas a iniciarse

Ángel García, En El Centro - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', la portavoz del equipo de gobierno, Eva Iglesias, y el segundo teniente de alcalde, Jesús Abad, han hecho este sábado balance esta mañana de las obras que el Ayuntamiento tiene actualmente en ejecución, pendientes de inicio o en fase final de contratación.

En total, son 24 actuaciones que supondrán una inversión global de 22.935.233 euros, el dato "más alto de la historia", tal y como destacó el regidor. Esta cifra implica una inversión municipal de 424 euros por habitante.

Del importe total, más de 15 millones de euros corresponden a obras ya en ejecución, como el Parque de La Reconquista de Pola de Siero, la nueva fase del bulevar de Lugones o la línea de ayudas para la rehabilitación de fachadas. Asimismo, otras actuaciones por valor de cerca de 2 millones de euros están pendientes de inicio en las próximas semanas.

A ello se suman proyectos en fase final de contratación por un importe de 4,8 millones de euros. Además, a los 22,9 millones de euros se añadirán otras obras previstas para este año que se encuentran actualmente en tramitación, como diversos saneamientos.

Durante la rueda de prensa, el primer edil dio a conocer también la cifra total de inversiones realizadas desde su llegada a la alcaldía en 2015, que supera los 145 millones de euros, distribuidos en más de 1.300 actuaciones por todo el concejo.

En este sentido, García recordó que estas inversiones "son las que nos permiten seguir transformando Siero. Es una inversión muy importante, que además se mantiene todos los años. No es que un año hagamos mucho y al siguiente no hagamos nada; desde 2015 mantenemos un ritmo inversor muy elevado, con un alto nivel de ejecución y con deuda cero", subrayó.