Siero ofrece 360 clases semanales en ocho localidades con el inicio de la nueva temporada deportiva

El concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad - SIERO

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Deportivo Municipal de Siero abrirá la nueva temporada de actividades el próximo 1 de septiembre, con un programa similar al del año anterior, informó el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad.

La oferta incluye un total de 24 actividades para adultos mayores de 14 años y 10 actividades para niños, con 360 clases semanales que se impartirán en Pola de Siero, El Berrón, Lugones, La Fresneda, Carbayín Alto, Carbayín Bajo, Lieres y Leceñes.

Para participar, es necesario estar abonado al Patronato, aunque los inscritos pueden acudir a tantas actividades como deseen. Solo algunas modalidades, como pilates, pádel y cardio-indoor, requieren inscripción previa.