Siero organiza un tardeo musical para promover el envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada - SIERO

OVIEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero celebrará el próximo viernes 24 de julio un nuevo tardeo musical dentro del programa municipal 'Siero Acompaña', una iniciativa orientada a fomentar el envejecimiento activo, favorecer las relaciones intergeneracionales y prevenir la soledad no deseada.

La actividad tendrá lugar a las 18.00 horas en el parque Alfonso X El Sabio, en Pola de Siero, y consistirá en una sesión de psicomotricidad musical o bailoterapia abierta a personas de todas las edades.

La concejala de Mayores, Patrimonio y Atención Ciudadana, Pilar Santianes, ha animado a la ciudadanía a participar en esta propuesta, que busca convertir el tardeo en "un punto de encuentro para personas de todas las edades, un espacio donde disfrutar de la música, hacer ejercicio de una forma divertida y compartir tiempo con los demás".

'Siero Acompaña' desarrolla durante el año distintas actividades dirigidas a promover el envejecimiento activo, fortalecer las relaciones sociales y prevenir situaciones de soledad no deseada entre la población del concejo.