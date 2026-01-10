Siero pone en marcha un visor online para consultar la numeración métrica de viviendas

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, presentan el visor online del Sistema Métrico. - SIERO

OVIEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, han presentado este sábado el visor online a través del cual los vecinos y vecinas de Siero pueden consultar y compartir la ubicación exacta de su vivienda en aquellas zonas donde ya se ha implantado el sistema métrico.

El acceso a esta información puede realizarse de forma sencilla y pública a través de la plataforma NalonMaps, siguiendo la ruta Ayuntamiento de Siero-Visor del callejero municipal y numeración de viviendas (público). Esto permite a la ciudadanía consultar online la numeración métrica y la localización georreferenciada de sus domicilios.

Tal y como recordaron los ediles, el Sistema de Información Geográfica (GIS, por sus siglas en inglés) consiste en asignar a cada construcción una dirección basada en el punto kilométrico en el que se encuentra, tomando como referencia la distancia en metros desde el inicio del camino, en lugar de la numeración consecutiva tradicional.

La implantación del sistema se desarrolla en varias fases. En primer lugar, se lleva a cabo una revisión y normalización de la denominación de los caminos, un proceso que se realiza en estrecha colaboración con los vecinos y vecinas, ya que no todos los viales cuentan con un nombre oficial.

Posteriormente, se asignan las direcciones por punto kilométrico y se procede a su georreferenciación para su incorporación a plataformas digitales.

Recientemente, el pleno municipal aprobó la implantación del sistema métrico en Hevia, Valdesoto y Forfontía, en la parroquia de La Carrera. No obstante, en estas tres zonas, al tratarse de incorporaciones recientes, los vecinos y vecinas todavía no pueden realizar el cambio oficial de sus direcciones, que deberá esperar a que el Ayuntamiento les remita la correspondiente notificación individual.

Estas zonas se suman a otras parroquias donde el sistema ya está operativo, como Viella, San Miguel de La Barreda, Samartino, Trespando, La Carrera, Granda, Bobes, Argüelles y, en el caso de Tiñana, Meres, Fonciello y San Juan del Obispo.

Desde 2017, esta actuación ha supuesto una inversión total de 147.748 euros y ha beneficiado a más de 19.495 vecinos y vecinas del concejo. Una vez finalizados los trabajos de implantación del Sistema de Información Geográfica, los datos se remiten a Google Maps, a la Dirección General del Catastro, al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y al Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que permite una localización precisa de las viviendas y facilita la labor de los servicios de emergencia, el reparto de paquetería y el acceso a los domicilios.