Siero pone en valor sus políticas para mayores en la comida anual del Hogar El Carmín

La tradicional comida anual del Hogar del Pensionista 'El Carmín' - SIERO

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Mayores, Patrimonio y Atención Ciudadana, Pilar Santianes, han participado este viernes en la tradicional comida anual del Hogar del Pensionista 'El Carmín' de Pola de Siero, celebrada en el restaurante La Campana, en Pruvia.

Durante el encuentro tuvo lugar una comida de hermandad y un homenaje a las personas socias de mayor edad reconocidas este año. En su intervención, el regidor ha detacado la labor que desarrolla el Hogar del Pensionista y su junta directiva, así como el compromiso del Ayuntamiento con las personas mayores.

En este sentido, ha recordado que el municipio cuenta con once hogares de mayores, cuyo mantenimiento supone "un esfuerzo muy grande" para el Consistorio, y ha defendido las políticas municipales de ayuda a domicilio, atención a la dependencia y el programa de Soledad No Deseada.

García también ha repasado las inversiones realizadas en Pola de Siero desde 2015, que ha cifrado en más de 26 millones de euros, y ha asegurado que actualmente existen cerca de ocho millones de euros en actuaciones en marcha en la localidad, entre ellas la transformación del Parque de la Reconquista, la renovación de la avenida de Gijón y de la calle Capitán Gutiérrez Mellado o mejoras en instalaciones deportivas.